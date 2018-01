Leeds vybral na léčbu rakoviny malého fanouška 175 tisíc liber

Druholigový anglický celek také pozval chlapce, který zahájí léčbu neuroblastomu příští týden, na sobotní zápas s Millwallem. "Zaměstnanci, hráči, sponzoři a fanoušci se dali dohromady, aby dali Tobymu šanci se dál léčit. Jsem na všechny neuvěřitelně pyšný," uvedl šéf klubu Angus Kinnear.

Jako poslední do sbírky přispěl španělský záložník Leedsu Samuel Sáiz, který věnoval 25 tisíc liber chybějících do konečné částky. "V klubu hodně mluvíme o rodině a soudržnosti a snažíme se, aby všichni, kteří mají s klubem co dočinění, podle toho žili. Tahle sbírka byla opravdu týmová práce," uvedl Kinnear.