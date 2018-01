Zraněný Sané bude chybět Manchesteru City šest týdnů

Saného ve vítězném duelu čtvrtého kola Anglického poháru zranil Joe Bennett, jenž za tento faul dostal žlutou kartu a později byl za další ostrý zákrok vyloučen.

Trenér Manchesteru City Pep Guradiola se po utkání na dálku pustil do slovní přestřelky s koučem Cardiffu Neilem Warnockem. Bývalý trenér Barcelony a Bayernu Mnichov volal po tom, aby rozhodčí před takovými zákroky hráče chránili, kouč velšského týmu mu na to odpověděl, že tohle je ostrovní styl fotbalu, na který by si měl zvyknout.

"Co na to mám říct? Jsem tu 18 měsíců a myslím si, že anglický fotbal takový není. On strávil celý život v Anglii, takže má víc zkušeností než já. Jeho názory jsou jeho názory," uvedl Guardiola.

Devítinásobný německý reprezentant Sané v této sezóně vstřelil 11 gólů City a na dalších 14 přihrál.