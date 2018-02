Já jsem šéf! Odejde hvězda kvůli sporům s Mourinhem z Old Trafford?

Napětí mezi těmi dvěma by se dalo krájet, tvrdí anglický tisk. Fotbalový záložník Paul Pogba už delší dobu nemůže v Manchesteru United najít společnou řeč ohledně své pozice a úkolů s trenérem Josém Mourinhem. Podle bulvárního deníku The Sun mělo mezi oběma dokonce dojít na tréninku k roztržce, kterou prý portugalský kouč uzavřel důrazným a jasným sdělením: „Já jsem tady šéf!“

Čtyřiadvacetiletému Pogbovi, který na Old Trafford přišel v létě roku 2016 z Juventusu Turín jako tehdy nejdražší hráč historie za 105 miliónů eur (asi 2,67 miliardy korun), se údajně pranic nelíbí, že jej Mourinho pověřuje převážně obrannými úkoly. A názorový rozkol přerůstá čím dál častěji v otevřený boj.

Když Pogba před osmifinále FA Cupu proti Huddersfieldu (2:0) oznámil, že je nemocný a nemůže hrát, nenechala na sebe odvetná opatření z trenérovy strany dlouho čekat. Mourinho svoji nejdražší posilu minulý týden nenominoval v základu pro úvodní osmifinálové klání Ligy mistrů proti Seville (0:0). Když se však v 17. minutě zranil Ander Herrera, musel trucující francouzský vicemistr Evropy na hřiště.

Pogba má v Manchesteru kontrakt až do roku 2021 a rád by zůstal, pokud kontroverzní Mourinho odejde. Pětapadesátiletý bývalý kouč Realu Madrid, Porta, Chelsea či Interu Milán však nedávno prodloužil smlouvu s Manchesterem do června 2020 a součástí dohody je i opce na další rok. Pogbův agent Mino Raiola tak už prý předběžně sondoval situaci v Realu Madrid, zatím ale bez většího úspěchu.