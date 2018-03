Spolužáci byli nadšení víc než já, směje se český student po debutu v Championship

Osm minut, které mu dost možná dramaticky změní život! Před sedmi měsíci vyrazil Tomáš Egert do Anglie studovat. Na kontě měl jeden start v nejvyšší tuzemské fotbalové soutěži za Liberec, kde mu vypršel profesionální kontrakt. Dostal se do univerzitního týmu, kromě povinností ve škole dřel individuálně na hřišti. A dočkal se odměny v podobě smlouvy v Burtonu, druhé nejvyšší anglické soutěži. Do konce sezóny. Zatím...