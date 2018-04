Manchester City v honbě za rekordy. Získá titul po výhře nad městským rivalem?

Fotbalisté Manchesteru City mohou už v sobotu slavit titul v anglické lize a motivaci mají o to větší, že se tak může stát v utkání s městským rivalem Manchesterem United. Pokud City zvítězí, budou mít šest utkání před koncem nedostižný náskok 19 bodů.

Šlo by o vůbec nejrychleji získaný titul v historii Premier League. Dosud rekord drží právě hráči United, kteří v sezóně 2000/01 slavili pět kol před koncem. I tentokrát by se rozhodlo ve 33. kole, City však mají ještě k dobru odložené utkání s Brightonem.

"Tuhle pozici si vychutnáme. Tohle jsou zápasy, kvůli kterým hrajeme. Všichni vědí, jak je to mezi těmito kluby, takže se pokusíme zapsat do historie a dát lidem krásnou vzpomínku. Bude to nádherné," řekl belgický záložník Kevin de Bruyne, který nepochybuje, že City budou v sobotu slavit.

Ještě před sobotou se ale hráči musejí soustředit na středeční duel čtvrtfinále Ligy mistrů s Liverpoolem, který je v lize jediným týmem, který dokázal modrý tým z Manchesteru porazit. Jinak City uhráli tři remízy a zbylých 27 duelů vyhráli.

Překonají rekordy Chelsea?

Svěřencům trenéra Josepa Guardioly tak chybí 11 bodů k vyrovnání rekordu anglické ligy, který se ziskem 95 bodů drží Chelsea z roku 2005. City přitom mohou ještě získat 21 bodů. Také jim scházejí jen tři vítězné zápasy k vyrovnání rekordu Chelsea v počtu výher z roku 2017.

Právě dvojutkání s Liverpoolem v Lize mistrů by ale mohlo mít na plánované sobotní oslavy vliv. Vzhledem k náskoku v lize totiž Guardiola plánuje šetřit některé opory na Ligu mistrů.

"Samozřejmě chci porazit United, ale je třeba myslet na to, že tři dny před a tři dny poté máme zápasy s Liverpoolem. Chápu, že lidé jsou plní euforie a chtějí titul doma proti United. Já to chci také. Jen musím využít celý kádr. To ale neznamená, že hráči, kteří nastoupí, nebudou připraveni vyhrát," dodal Guardiola.