Wenger skončí! Arsenal po více než dvaceti letech bude mít jiného trenéra

Dlouhých dvaadvacet let trénoval fotbalisty Arsenalu. Mise francouzského kouče Arséna Wengera však po této sezóně skončí.

Už před rokem fanoušci anglického klubu volali po konci zkušeného stratéga. Wenger ale i přes silnou vlnu kritiky podepsal kontrakt na další dva roky. Teď už je jasné, že svůj mandát nedodrží.

„Jsem vděčný za to, že jsem měl to privilegium sloužit klubu tolik let," řekl ostřílený manažer.

Nikdo jiný nevedl Gunners tak dlouho jako on. Za 22 let vyhrál třikrát Premier League, sedmkrát FA Cup a šestkrát anglický Superpohár. Hned devatenáctkrát v řadě se s týmem kvalifikoval do Ligy mistrů.

Poslední triumf v Premier League ale přišel v sezóně 2003/2004, od té doby na něj klub útočil marně. A nedočká se ani v letošním ročníku. Arsenal navíc reálně bojuje jen o 6. místo, které jako poslední zajišťuje kvalifikaci do evropských pohárů.

Wenger v nejvyšší anglické soutěži odtrénoval 823 zápasů (473 výher, 151 porážek a 199 remíz). První utkání se datuje na 12. října 1996, kdy Arsenal porazil Blackburn 2:0.

"Tohle je jeden z nejtemnějších dní, jaký jsem ve sportu zažil," prohlásil majitel Arsenalu Stan Kroenke.

"Jeden z hlavních důvodů, proč jsme klub kupovali, bylo to, co z něj Arséne udělal nejen na hřišti, ale i mimo něj. Jeho dlouhověkost a dlouhodobě vyrovnané výsledky už na nejvyšší úrovni nikdo nikdy nezopakuje," dodal a zároveň sdělil, že nástupce, který povede mj. i brankáře Petra Čecha, bude jmenován co nejdříve.