Legenda se po operaci mozku neptala na své zdraví, Fergusona zajímal fotbal

Neskutečné. Sir Alex Ferguson je opravdu fotbalový fanatik. A kdo o tom dosud pochyboval, tady má důkaz. Sotva se bývalý manažer Manchesteru United probral po operaci mozku, neptal se nejbližších na své zdraví, nebo co je doma nového. Zajímal ho totiž fotbalový výsledek. „Jak hrál v posledním zápase Doncaster?" vyzvídala podle britských médií šestasedmdesátiletá fotbalová legenda u svého syna Darrena. „Typický sir Alex, ten o fotbalu nepřestane mluvit nikdy," glosují teď první Fergusonova slova po zákroku noviny na Ostrovech.

Legendární manažer musel před pár dny do nemocnice kvůli krvácení do mozku, podrobil se dokonce operaci. Nemohl tak kvůli tomu sledovat, jak si vede tým Doncaster Rovers, kde je manažerem jeho syn Darren. Výsledek mu radost neudělal, Wigan vyhrál 1:0.

Pak se Sir Alex začal zajímat, jaké jsou možnosti, že by se vyrazil podívat na finále Ligy mistrů do Kyjeva. Dával najevo, jak moc jej štvalo, že nemohl vidět přímo ve Wembley utkání FA Cupu, kde hrál jeho milovaný Manchester United s Chelsea. „Nemohl jsem tam být, ale co Kyjev?" vyptával se Ferguson podle médií.

„Samozřejmě, že by rád byl v Kyjevě 26. května, aby viděl svého bývalého hvězdného hráče Cristiana Ronalda v akci, jak hraje za Real Madrid proti Liverpoolu," uvádí zdroj listu The Sun. „Ronaldo bere sira Alexe jako svého druhého tátu. Ale on teď potřebuje hlavně odpočívat. Bude muset dodržovat přísná pravidla, aby se plně zotavil," píše britský list s tím, že zprávy z nemocnice Royal Salford jsou ale optimistické. „Měl štěstí a prognózy jsou dobré."

Ronaldo neslavil gól

Manželka Fergusona Cathy a jejich synové Darren, Jason a Mark byli v těžkých chvílích s legendou United a je těší, jaké dělá sir Alex pokroky. Stav známého fotbalového experta sledoval celý svět a sociální sítě zaplavily vzkazy vyjadřující podporu legendě. Nechyběl ani zmiňovaný Ronaldo. „Moje myšlenky jsou s vámi drahý příteli. Modlím se za vás. Buď silný, šéfe!" napsal fotbalista, který s Fergusonem spolupracoval šest let na Old Trafford.

Když pak v neděli vstřelil branku ve slavné bitvě Barcelony s Realem, ani gól neslavil. „Jak mám oslavovat, když člověk, který mě naučil hrát fotbal, trpí v nemocnici?" prozradil pak CR7 médiím.