Druhé místo neslavíme, já ani Manchester, prohlásil Mourinho

"Je to ok. Neskáču do vzduchu proto, že jsme druzí. To nemám v povaze ani ve zvyku, stejně jako Manchester," řekl Mourinho, jehož svěřenci ztrácejí na Manchester City 19 bodů.

"Neslavíme druhé místo, ale jsme spokojení, protože už několik měsíců bylo jasné, že titul nevyhrajeme. Takže druhá příčka byla samozřejmě cílem," uvedl Mourinho, který má ještě šanci stejně jako loni vybojovat s Manchester vítěznou trofej. K loňskému triumfu v Evropské lize a Ligovém poháru může přidat prvenství v Anglickém poháru. V sobotu povede United ve finále proti Chelsea, s kterou v minulosti získal třikrát titul v Premier League a jednou vyhrál právě i Anglický pohár.

Individuálního úspěchu se dočkal brankář Manchesteru David De Gea, který udržel 18. čisté konto v tomto ročníku anglické ligy a poprvé získá cenu Zlatá rukavice. Čtyřnásobný držitel ocenění Petr Čech z Arsenalu se zatím dělí s 11 nulami o páté místo.