Podle Čecha musí nový trenér Arsenalu zachovat kontinuitu

Brankář Petr Čech považuje za nezbytné, aby nový trenér fotbalistů Arsenalu po legendárním Arsénu Wengerovi zachoval kontinuitu. Jinak podle pětatřicetiletého českého gólmana Kanonýrům hrozí to, co potkalo Manchester United po odchodu dlouholetého kouče Alexe Fergusona.

"Pokud jste v klubu, kde je kontinuita, pak si na ni všichni zvyknou. Je to opravdu vzácné. Můžeme to vidět na příkladu Manchesteru United - Alex Ferguson skončil a všichni si mysleli, že když přišel Louis van Gaal, bude to dlouhodobý trenér. A on nebyl tak úspěšný, jak každý očekával, a po dvou letech udělali změnu," citoval Čecha londýnský deník Evening Standard.

Favoritem na nového kouče Arsenalu je podle britských médií bývalý kapitán Kanonýrů a současný asistent v Manchesteru City Mikel Arteta. "Konzistence ve fotbale je jedním z nejtěžších úkolů, zvlášť když jste manažer nebo trenér. Nový manažer najde tento klub ve velmi zdravém stavu a samozřejmě bude muset uspět. To určuje, jak dlouho zůstane," konstatoval bývalý reprezentační brankář.

Mrzí ho, že s Arsenalem v uplynulé sezóně nevybojoval účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Londýňané skončili v lize až šestí a v Evropské lize vypadli v semifinále s Atléticem Madrid.

"Když skončíte bez trofeje, byla to samozřejmě neúspěšná sezóna. Je to samozřejmě zklamání, když nejste mezi prvními čtyřmi týmy. Naším problémem byla venkovní forma," uvedl Čech.

"Pokud se podíváte na naši domácí formu, tam jsme na tom skoro nejlépe. Ale venku jsme ztratili příliš mnoho bodů na to, abychom byli v top čtyřce. To je něco, co musíme v další sezóně změnit," dodal Čech, který má v Arsenalu ještě rok smlouvu.