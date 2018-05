Anglie vynechala z nominace na MS dlouholetou oporu. Poprvé pojede Alexander-Arnold

V konečné nominaci Anglie na fotbalové mistrovství světa v Rusku schází dlouholetá brankářská jednička Joe Hart, kterého trenér Gareth Southgate nezařadil do třiadvacetičlenného výběru. Nedostalo se ani na další tradiční opory Ryana Bertranda, Adama Lallanu či Jacka Wilshereho. Premiérové pozvánky se naopak dočkal devatenáctiletý obránce FC Liverpool Trent Alexander-Arnold. Největší hvězdou je kanonýr Tottenhamu Harry Kane.

"Je to mladý tým, ale je tam i řada mezinárodně ostřílených borců. Proto si myslím, že by měl být dobře vyvážený co se týče zkušeností, charakteru i jednotlivých postů," řekl Southgate.

Před Hartem, jenž na jaře ztratil místo v základní sestavě West Hamu, dostali přednost Jack Butland, Jordan Pickford a Nick Pope, kteří mají dohromady na kontě jen devět reprezentačních startů. Obránce Joea Gomeze a záložníka Alexe Oxladea-Chamberlaina vyřadila zranění.

Mistři světa z roku 1966 Angličané se ve skupině G utkají s Tuniskem, Panamou a Belgií. Ještě předtím je čekají domácí přípravné duely s Nigérií a Kostarikou.