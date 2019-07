Polsko? Jiný fotbalový svět, tvrdí teplický navrátilec Mareš

Jaký dojem na vás Teplice v dosavadní přípravě udělaly?

Pořád je to příprava. Víme, že potřebujeme nacvičit nějaké věci. Někdy to moc nefungovalo, ale na druhou stranu se v naší hře objevily taky prvky, které jsme už natrénovali. Prostě musíme makat, trénovat a jdeme dál.

Prozraďte, co vás přimělo k návratu ze zahraničí?

Měl jsem i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se jít domů a pomoci Teplicím. Podepsal jsem tady smlouvu a chystáme se na ligu. První zápas hrajeme v Příbrami a pojedeme tam vyhrát. Hru musíme založit na bojovnosti a od toho se musíme odrazit. Teprve pak se soustředíme na domácí premiéru proti Slavii.

Působil jste v cizině. Po slovenských klubech Ružomberoku a Slovanu Bratislava jste naposledy působil v polském Zaglebie Lubin. Jaký dojem na vás poslední angažmá udělalo?

Polsko je někde jinde, zázemím, financemi, zájmem médií o fotbal. Na finále poháru přišlo pětačtyřicet tisíc lidí, to vypovídá o trošku jiném fotbalovém světě oproti Česku.

Do Polska míří mladoboleslavský Tomáš Přikryl. Na co se může těšit?

Jde do dobrého mančaftu, do Bialystoku. Je to sice trochu daleko, až u ukrajinských hranic, ale pořád je to polská liga. Tomáše Přikryla jsem zažil jako spoluhráče v Dukle a cizinu mu přeji. V Bialystoku už působí bývalý jablonecký záložník Martin Pospíšil. Do Polska chtějí i Srbové, Francouzi, Španělé. O hráče je tam postaráno.

Když přišla řeč na Duklu, bude vám v první lize chybět?

K současné situaci Dukly se nechci vyjadřovat, to je její záležitost. Ale na svoji štaci tam mám moc dobré vzpomínky. V Dukle byl skvělý tým, hráči, parta, trenéři Luboš Kozel a Jan Suchopárek. Soupeři na Julisku neradi jezdili, hráli jsme páté, šesté místo. A někdejší spoluhráči? Například Zbyňa Pospěch, Nestor, Marek Hanousek, Matěj Hanousek, Karavajev, Romera, Tomáš Berger. To jsou jména kluků, kteří se pak prosadili v ještě lepších klubech. Prostě si to sedlo.