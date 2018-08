Suchý si kvůli zranění Achillovy šlachy na podzim už nezahraje

Třicetiletý stoper si natrhl šlachu v neděli 12. srpna v zápase švýcarské ligy proti Sionu, ze kterého odstoupil po prvním poločase. Při konzervativnější léčbě by riskoval obnovení zranění, proto se rozhodl pro chirurgický zákrok a několikaměsíční pauzu. Klub už si za něho narychlo našel náhradu.

"Volba byla poměrně jednoznačná, operace bude nejrychlejším a především nejspolehlivějším řešením situace," uvedl Suchý v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje. "Pevně věřím, že během ledna bych se měl opět zapojit do přípravy," dodal bývalý hráč Slavie Praha a Spartaku Moskva.

Podobně vážná zranění se mu zatím vyhýbala. "Vyjma svalových problémů a zlomeniny lícní kosti jsem ze zdravotních důvodů prakticky nechyběl. I to mi dodává sílu a optimismus," prohlásil Suchý.

Ve švýcarském klubu, kde působí od ledna 2014, byli překvapeni, že hlásí nějaký zdravotní problém. "Po celou dobu mého dlouhého angažmá v Basileji jsem se se žádnou obtíží nepotýkal. Nejsou na to zvyklí," konstatoval rodák z Prahy.

"Je samozřejmě nepříjemné, když vypadne stabilní člen základní sestavy hned v počátku soutěže. Zároveň ale klub má ještě možnost reagovat, na hostování už nyní jeden střední obránce dorazil," uvedl Suchý na adresu peruánského reprezentanta Carlose Zambrana, bývalého hráče Schalke, Eintrachtu Frankfurt, PAOK Soluň či Kazaně, jehož Basilej získala z kyjevského Dynama.

Devětatřicetinásobný reprezentant přijde také o podzimní zápasy nové Ligy národů proti Ukrajině a Slovensku, na které se hodně těšil. "S trenérem Jarolímem už jsem mluvil a popřál jemu i týmu hodně štěstí už do zářijových zápasů. Pokud to půjde a návrat se vydaří dle plánu, vrátím se do národního týmu, jak nejrychleji to půjde. Reprezentační dres byl a je pořád tou největší ctí," řekl Suchý.