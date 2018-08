Jarolímova ostraha v troskách. Dojde bez kapitána na domácí zdroje?

Reprezentační sezóna ještě ani nezačala, a kouč národního týmu má plnou hlavu starostí. České fotbalisty čeká vstup do nově založené Ligy národů. Jasné je, že do ní vstoupí bez kapitána Marka Suchého. Vzhledem k jeho zranění teď bude muset trenér Karel Jarolím najít nové složení stoperské dvojice či trojice. Nabídka náhradních řešení je přitom velmi chabá...

Stabilní defenziva by měla být základem. Pokud jde o brankáře, má Jarolím luxusní výběr. Vaclík se přesunul z Basileje do Sevilly, o místo se stále hlásí také Pavlenka s bundesligy a Koubek z francouzské ligy.

Obrana je však úplně jiná kapitola. Její ideální složení národní tým řešil již během jara. A jelikož kapitán Suchý je po operaci achilovky, hledání bude s omezenými zdroji pokračovat také na podzim, kdy už půjde o body v Lize národů.

Během červnového kempu v Rakousku trenéři vyzkoušeli dvě stoperské varianty. V duelu s Austrálií (0:4) dvojici Kalas – Jugas, v zápase s Nigérií (1:0) pak trojici Kalas – Suchý – Jugas. Na lavičce byl připraven ještě nováček Jemelka.

Podzimní program reprezentace 6. září ČR - Ukrajina Liga národů 10. září Rusko - ČR Přátelsky 13. října Slovensko - ČR Liga národů 16. října Ukrajina - ČR Liga národů 15. listopadu Polsko - ČR Přátelsky 19. listopadu ČR - Slovensko Liga národů

Ani Jugas a Kalas nehrají

Jenže před ostrým vstupem do Ligy národů 6. září v Uherském Hradišti nastalo sčítání ztrát. Suchý je pro podzim mimo. Jugas koncem července utrpěl trhlinu ve svalu a Slavii bude delší čas chybět. Konečně Kalas sice oslavil s Fulhamem postup do Premier League, v létě se však vrátil do Chelsea, elitní anglickou soutěž si ovšem nezahrál a jako tradičně čekal, co s ním jeho klub plánuje. Až nyní bylo oznámeno jeho hostování v Bristolu, kde snad příležitost dostane.

Plusy? Jen jediný. Brabec se po velkém trápení v Belgii přesunul do Turecka, kde hraje, takže by mohl být připraven.

Při rozestavení se třemi stopery jsou k dispozici ještě Gebre Sealssie a Novák, kteří tak spolu se Suchým nastoupili na turnaji v Číně proti Uruguayi (0:2).

Dojde na Jemelku a spol.?

Přesto je jasné, že se Jarolím musí po dalších stoperech pohlédnout. Určitě i v české lize. Pokud jde o silnou trojku, ve Spartě i Slavii hrají ve středu obrany cizinci. Plzeň nabízí aspoň nováčka Pernicu, který zvládá přestup z Jablonce.

A ostatní kluby? Olomoucký Jemelka má seznamovací sraz s národním týmem za sebou. Raketový start Baníku stojí i na Stronatim, bývalý mládežnický reprezentant se po návratu z Austrie Vídeň rychle chytil.

Moc dalších možností se nerýsuje...