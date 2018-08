Stále kratší pauza po MS dělá hvězdám potíže, Pogba opět v akci po 26 dnech

Klubem s největším hráčským zastoupením na mistrovství světa byl Manchester City. Do Ruska vyslal hned šestnáct hráčů. Vítěz Ligy mistrů Real Madrid měl na soupiskách účastníků největší sportovní akce světa pouze o jednoho zástupce méně. Pařížské Saint-Germain a londýnský Tottenham doručily po dvanácti zástupcích.

Katalánský gigant z Barcelony utvořil zajímavý rekord. Do Ruska zamířilo z Camp Nou čtrnáct reprezentantů a vůbec poprvé měl jeden klub zastoupení ve všech osmi základních skupinách. Největší zastoupení měli Blaugranas díky Piquému, Albovi a Busquetsovi ve španělské skupině B.

Ligovým soutěžím s největším počtem zástupců dominovala anglická Premier League. Z Ostrovů do Ruska mířilo hned 130 reprezentantů. Téměř o 50 hračů méně dodala španělská liga. Třetí byla s počtem 67 účastníků německá bundesliga. Tu by zřejmě předčila italská Serie A, pokud by se Squadra Azzura do Ruska dokázala kvalifikovat. I bez domácího výběru vyslala italská liga 58 zástupců.

Finále světového šampionátu se uskutečnilo v polovině července. Anglická liga odstartovala předehrávkou Manchester United - Leicester již desátého srpna. Francouzský mistr světa Paul Pogba tak musel už po necelém měsíci naskočit do kolotoče nové klubové sezóny. Fanoušci na sociálních sítí se bouří. A mají pravdu. Jak může být hráč necelý měsíc po skončení předchozí sezóny připraven na tu nadcházející?

why does the Premier League start so damn early this year? Shouldn't it begin late with the World Cup ruining preseason? Pogba hasn't even had 28 days since winning the WC and he has to be 100% fit tomorrow? come on