Fotbalová reprezentace odletí do Ruska bez obránce Nováka

Od české fotbalové reprezentace se po prohře 1:2 ve čtvrtečním úvodním utkání nové soutěže Ligy národů proti Ukrajině v Uherském Hradišti odpojil obránce Filip Novák. Osmadvacetiletý bek tureckého Trabzonsporu dnes odjel do Prahy léčit zraněnou achillovku a neodletí v sobotu s národním týmem k pondělnímu přípravnému zápasu v Rostově na Donu proti Rusku. ČTK to řekl tiskový mluvčí reprezentace Pavel Pillár.

Novák už má problémy s achillovkou několik týdnů. Do čtvrtečního utkání s Ukrajinou nezasáhl, a jelikož se zranění příliš nelepšilo, podle původní dohody odcestoval do Prahy, kde ho čeká vyšetření a případně léčba. Trenér národního celku Karel Jarolím už místo něj nebude na zápas v Rusku nikoho povolávat.

Český celek se po čtvrtečním utkání v Uherském Hradišti přesunul zpět do nedalekého Zlína, kde bydlí od úterý. Před obědem měli reprezentanti trénink, odpoledne je čeká regenerace a večer budou mít s trenéry videopřípravu. V sobotu po obědě odletí tým z Brna k zápasu do Ruska.

Hráči se snaží vzpamatovat z porážky 1:2. Rychlým gólem Patrika Schicka sice vedli 1:0, ale Ukrajinci v nastavení každého z poločasů dali branku a skóre obrátili. Reprezentantům se tak hned po úvodním zápase nové soutěže Ligy národů zkomplikovaly vyhlídky na triumf ve tříčlenné skupině, v níž je ještě Slovensko.

"Otřáslo by každým, jestliže dostanete góly v nastavených minutách. Přijeli jsme na hotel dost pozdě, pobavili jsme se s klukama, co se dalo změnit nebo co se nepovedlo. To je tak vše, co můžeme udělat. Někdy večer si všechno nejspíš probereme s trenérem," řekl obránce Tomáš Kalas.

"Porážka mrzí, ale v pondělí je další zápas, v němž ji můžeme jakž takž napravit. To jsme museli udělat i v červnu, tak doufám, že i tentokrát další zápas vyjde," připomněl Kalas porážku 0:4 s Austrálií a následnou výhru 1:0 nad Nigérií.