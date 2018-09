Panenka o hledání nového kouče národního týmu: Každý trenér to bude mít těžké. Zázraky se nedějí

"Odvolání trenéra se dalo čekat, výsledky nejsou a ani hra není pro diváka přijatelná," řekl v rozhovoru pro ČTK Panenka, který nemá jasno o tom, kdo by měl po Jarolímovi tým převzít.

"Každý trenér to bude mít těžké. I kdyby přišel (trenér Manchesteru United José) Mourinho. Bude muset pracovat s materiálem, který tam je. Ani jeden český hráč nepůsobí ve špičkovém klubu, to samo ukazuje, že hráči nemají takovou kvalitu," prohlásil autor slavné penalty z finále ME 1976.

Nečeká proto, že by nový trenér českou hru výrazně pozvedl. "Zázraky se nedějí. Když to řeknu lidově, když nemám hříbky a brambory, tak asi těžko uvařím dobrou bramborovou polévku," prohlásil.

Největším zklamáním je obrana

"Nemůžeme říct, že by kluci nechtěli nebo nebojovali, snaha tam je, ale to na evropské scéně nestačí. Tým nemá tvář, je to takové neurovnané, není tam systém. Každý by měl vědět, co má dělat. Největší zklamání je hra obrany, soupeři se snadnou dostávají do šancí," vyjmenoval Panenka.

Pokud by Jarolímovi něco vyčítal, tak že nestabilizoval sestavu a stále ji měnil. "Na můj vkus se střídalo moc hráčů. Sestava se pořád měnila. Chybí mi osa pěti lidí, kolem kterých by se to točilo. A není tam někdo, kdo by to vzal na sebe. Takovou osobnost, okolo které by se to točilo, tam teď nemáme," míní Panenka.

"Nejsou hráči, kteří by podávali stále standardní výkony. Nadstandardní evropští hráči hrají nadprůměr proti komukoli každý zápas. U nás je to bohužel jednou tak, podruhé onak. Třeba Krmenčík v Plzni dává góly a je cítit, ale v nároďáku si nekopne," dodala legenda českého fotbalu.