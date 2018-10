Nový vítr v reprezentaci. Šilhavý vzal komunikaci s hráči za úplně jiný konec

Ještě ani nebyl potvrzen ve funkci, a už se dal do díla a rozjel se do světa za novými svěřenci. Navození zdravé atmosféry je pro nového trenéra fotbalové reprezentace jedním ze základních předpokladů úspěchu. „Nejenže je naprosto lidský, ale zakládá si i na komunikaci s hráči,“ může italský legionář Antonín Barák ostatním reprezentantům referovat, jak Jaroslava Šilhavého poznal v dobách společného působení v pražské Slavii. Zdá se, že nálada týmu se pod taktovkou nového kouče před zápasy Ligy národů na Slovensku a Ukrajině zvedá.

Nálada klesla k bodu letargie a rezignace. Právě špatná komunikace s hráči trenéra Karla Jarolíma a manažera Jaroslava Šeterleho byla podle zdrojů blízkých národnímu týmu jednou z příčin nedobré atmosféry, a tudíž i výsledků fotbalové reprezentace.

„S hráči jsem o spoustě věcí mluvil a samozřejmě se dozvěděl řadu informací," netají nový kouč Jaroslav Šilhavý, že si vyslechl mnohé o atmosféře panující v národním týmu v éře jeho předchůdce, ale i o frustraci, která v mužstvu vládla.

„Nehodí se, abych o těchto věcech mluvil nahlas a hlavně veřejně," diplomaticky se vykroutí z odpovědi na otázku, co ho z hráčských zpovědí nejvíc zarazilo.

„S něčím z nich jsme souhlasili, s něčím ne."

Vydra se těšil jako malý Jarda

Nejmarkantnějším případem je Matěj Vydra. S šestadvacetiletým útočníkem anglického Burnley předchozí šéfové reprezentace prakticky nemluvili. Pozvánky na srazy buď nechodily vůbec, nebo v době, kdy byl zraněný, což prý trenér s manažerem nevěděli. Naposledy tak nejlepší střelec minulého ročníku anglické Championship oblékl reprezentační dres před dvěma roky v kvalifikačním duelu v Hamburku s Německem, který Češi prohráli 0:3.

„Na reprezentační sraz jsem se teď těšil opravdu hodně, jako malý Jarda... Trenér Šilhavý vzal komunikaci s hráči za úplně jiný konec. Zavolal mi a řekl, že jsem pro něj zajímavý hráč," libuje si Vydra.

„Probrali jsme všechno možné nejen kolem fotbalu, co v Burnley hraji, jak se tam cítím, ale ptal se i na má třísla, s nimiž jsem marodil. Zdravotně jsem na tom teď dobře. Nesliboval mi nominaci, ale ozval se, měl zájem, toho si cením. V tom je velká změna, předchozí trenér a manažer s hráči, a prý nejen se mnou, tolik nekomunikovali," nabízí útočník zdůvodnění, proč na srazy nejezdil.

Atmosféra je před derby pozitivní

Vydra ujišťuje, že není sám, kdo pozitivní změnu v komunikaci pociťuje. „Dlouho jsem v nároďáku nebyl, takže nemám úplné srovnání. Některé kluky jsem viděl i poprvé, ale ze všech je cítit zájem za reprezentaci hrát a napravit předchozí neúspěchy. Věřím, že si vyhovíme a potáhneme za jeden provaz. Atmosféra v mužstvu je před zápasem na Slovensku pozitivní," pochvaluje si Vydra.

Šilhavý má pověst charakterního trenéra, což by mělo být jeho velké plus.

„Zakládá si nejen na komunikaci, ale stejně tak i na dobré náladě a partě, což je podle mého také hrozně důležité. Doufám, že si klubové zvyklosti přenesl i k reprezentaci a že nám navozená atmosféra pomůže," přidává Antonín Barák zkušenosti ze vzájemného působení ve Slavii.

Sraz začal teambuildingem

Čerstvý vítr cítí také další hráči, kteří jezdí na srazy pravidelně a mají možnost srovnání.

„Volal mi trenér Šilhavý i pan Veselý (jeden z trenérů brankářů). Ptali se na názor, proč výsledky a výkony nebyly v poslední době takové. A že všichni teď budeme pracovat, aby se zlepšily," líčí gólman Tomáš Vaclík.

„Fajn byl pondělní teambuilding. Dorazil jsem později, ale co mám zprávy, byl příjemný. Navíc byl čas, hraje se až v sobotu. Předtím to tady nebylo. Víte, jak to je. Po měsíci si máte co říct, zážitky z klubů a tak," dodává brankář Sevilly.

Nový kouč nicméně požaduje po hráčích také sebereflexi. Především oni sami se na Jarolímově pádu podepsali.

„Musím zdůraznit, že předchozí neúspěchy nebyly zaviněné jen trenérem Jarolímem, ale zejména námi hráči. Nelze si myslet, že přišel nový kouč a všechno bude jinak a hned začneme vyhrávat. Ale je pravda, že se vyčistilo klima, je takové uvolněnější, příjemnější. Trenér Šilhavý se na nás snaží přenést svůj pozitivní přístup a dobrou náladu, což se mu daří," líčí své pocity další italský legionář, Patrik Schick.

Zlepšit se musí také organizace hry

„Co jsme přijeli, v týmu je pozitivní atmosféra. I na tréninku byla. Věřím, že teď bude všechno mnohem lepší. Pochopitelně se to musí odrazit na výsledcích," přidává se Theodor Gebre Selassie, počtem mezistátních zápasů nejzkušenější reprezentant z aktuálního výběru.

Šilhavý se za ním osobně vydal do Brém. „Neformuloval bych to přímo jako změnu v komunikaci. Trenér za námi byl, ještě s panem Chytrým. To nás s Pavlasem (Pavlenkou) potěšilo. Pan Šilhavý je výborný trenér, super člověk s lidským přístupem. Tyhle hodnoty jsou především důležité v reprezentaci. Na všechno je tady méně času, natrénovat různé věci a tak," poukazuje Gebre Selassie.

V nově navozené atmosféře pak bude samozřejmě podstatné zlepšit také organizaci hry. „Předešlé zápasy byly o individuálních chybách, ne o systému. Je však třeba držet víc pospolu, ne hrát hurá fotbal, že někdo někam vyběhne a druhý neví, co má dělat," uvědomuje si Vaclík.