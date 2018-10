Na Slováky i s přítelem na telefonu. Brückner bude radit Šilhavému, ale z domova od televize

Na koho jiného by se měl obracet a s kým jiným by měl konzultovat misi, která ho s českou reprezentací čeká? Kdo jiný by měl být jeho přítelem na telefonu, když ne právě Karel Brückner? Dlouhých sedm let dělal Jaroslav Šilhavý bývalému trenérovi národního týmu asistenta, na dvou evropských a jednom světovém šampionátu se po jeho boku učil, jak se skládá, tvoří, mixuje a vede mužstvo schopné dosahovat úspěchů. Teď se gard vyměnil. Šilhavý se stal reprezentačním koučem a Brückner jeho rádcem, konzultantem, mentorem. Anebo spíš starším přítelem na telefonu...

„Na Slovensko s námi nepojede. A ani do Trnavy za námi Karel nedorazí. On raději zůstane doma u televize, aby zápas se Slováky sledoval v klidu a mohl si ho rozebírat, analyzovat, dumat nad tím, co se bude na trávníku odehrávat," potvrzuje Jaroslav Šilhavý, že jeho o dvaadvacet let starší mentor je zatím skutečně jen rádcem a konzultantem na telefonu.

Jdi do toho, máš na to, slyšel od doyena

„Však taky jsem se na něho jako na prvního obrátil, zda mám funkci reprezentačního trenéra vzít, když mi ji vedení asociace před třemi týdny nabídlo," netají, že telefonní číslo Karla Brücknera vytáčel okamžitě poté, co ho strahovská generalita oslovila.

„Jdi do toho, máš na to," přesvědčoval ho i doyen z Hané a slíbil, že mu bude nápomocen. Už teď při první zastávce v Lize národů, která českou reprezentaci čeká v pátek v Trnavě proti Slovákům a v úterý v Charkově proti Ukrajině.

„Je to můj velký učitel, trenérský stratég, jehož názory a postřehy mají svou váhu. Fotbal neustále sleduje, o hráčích má náramný přehled, takže jsem moc rád, že má chuť se na reprezentaci podílet. I když zatím jen po telefonu," spokojeně si pochvaluje Šilhavý, že Brückner se alespoň na dálku k národnímu mužstvu vrací.

Tak jako se vrátil, když se reprezentace ujal Pavel Vrba, v jehož realizačním ansámblu přijal oficiální roli konzultanta. Ostatně, i na EURO 2016 jako konzultant ve Francii působil.

„Kromě zahrádky sice Karel nic jiného na práci nemá, ale ještě nejsme tak daleko, aby byl s námi u mužstva. I s fotbalovým vedením jsme si řekli, že si po druhém listopadovém srazu sedneme, vyhodnotíme uplynulé týdny a řekneme si, co dál. Pak třeba vznikne prostor i k větší spolupráci s Brücknerem," poodhaluje Šilhavý svůj plán.

Budou standardky zase českou zbraní?

I před duelem se Slováky si volají, vyměňují si názory, mnohé věci probírají.

„Není to o tom, že by Karel řekl: ,Udělej to tak a tak.´ A já se jeho radami bezvýhradně řídil. Diskutujeme o nich, protože pro mě mají jeho názory váhu."

Pochopitelně že při častých rozpravách zabrousili i na nácvik standardních situací, na nichž si Brückner během éry u reprezentace tolik zakládal a jimiž dokázal soupeře překvapit.

„Věnovali jsme jim při trénincích spoustu času, a proto byly úspěšné. Ostatně i letošní mistrovství světa v Rusku potvrdilo, jak jsou v současném fotbale standardky důležité a kolik gólů z nich padá," uvědomuje si Šilhavý, že touto zbraní by si mohl i jeho tým proti Slovákům a Ukrajincům pomoci.

„Vzpomínám si na zápas na Slovensku za Karlovy éry. Tehdy před dvanácti lety jsme tam vyhráli 3:0, přičemž jeden, či snad dokonce dva góly jsme dali ze standardních situací. Proč bychom to nemohli zopakovat?!" věří Šilhavý, že do nové reprezentační éry vykročí v sobotu v Trnavě úspěšně.

I přítel a mentor na telefonu ho v této víře utvrzuje.