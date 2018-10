Slováci jsou pořád výjimečný soupeř, ujišťují reprezentanti, že punc derby zůstává zachován

Devět jich vůbec nebylo na světě, ze zbývající čtrnáctky borců nominovaných k sobotnímu duelu české fotbalové reprezentace na Slovensku pak při dělení federace v lednu 1993 pouze jediný oslavil šesté narozeniny a chystal se do školy. Přesto reprezentanti do jednoho ujišťují, že zápas o udržení naděje na postup z Ligy národů s bývalými krajany neztratil ani trošku z prestiže, kterou míval krátce po rozdělení federace.

„Vzhledem ke společné minulosti zůstávají utkání se Slováky pikantní pro všechny hráče," ujišťuje brankář Tomáš Vaclík. „Pro novou generaci už to asi není tak jako v minulosti, ale vnímáme, že pořád jde o výjimečný zápas. Je mu věnována mimořádná pozornost v médiích. Ten přívlastek derby je na místě," přemítá záložník David Pavelka.

Antonín Barák společné Československo nezažil, dokonce se narodil až po rozpadu bývalého společného státu, ale přesto se pomalu durdí při otázce, zda mu může klání s někdejším federálními souputníky něco říkat.

Kdo má lepší kádr?

„Ale říká. A moc. Zápas se Slováky beru jako derby. Jako speciální zápas, v němž chceme uspět a vyhrát. Nemáme horší mužstvo než oni, dokonce myslím, že šíří a kvalitou kádru je to naše lepší. A hlavně - kdy jindy bychom se měli ukázat než v utkání proti Slovensku," přesvědčuje třiadvacetiletý rodák z Příbrami, který na svět přišel téměř dva roky po rozpadu federace.

„Vnímáme rivalitu, která zápas provází, jak mezi námi hráči, tak i mezi fanoušky," říká Vaclík. „Je to specifické i z hlediska komunikace. Na hřišti si rozumíme každé slovo, což není zrovna běžný jev," připomíná Vaclík. „Hlavně veřejnost určitě bere duel jako derby. Všichni nám tentokrát určitě budou přát," přemítá obránce Ondřej Kúdela, který se v jednatřiceti letech dočkal první reprezentační pozvánky.

„I mě pochopitelně zasáhla výjimečnost zápasu. A jsem přesvědčený, že pokud bychom právě derby se Slováky zvládli, půjde o skvělý odrazový můstek," dumá Kúdela. „Duel, který určitě bude vyhrocený, představuje ideální start do nové éry reprezentace. A pokud bychom byli úspěšní, vše by se právě jménem soupeře umocnilo," přesvědčuje Pavelka.

Rivalitu vnímají

Záložník Ondrej Duda, jedna z hvězd slovenského výběru, se narodil už do samostatného slovenského státu. I on však vnímá, jak je vzájemný souboj s Čechy výjimečný. „Pořád je to specifický zápas. Pro nás v týmu, pro fanoušky jakbysmet," uvedl pro sport.sk muž, který jedinou trefou rozhodl poslední vzájemný duel před třemi lety. „Jde o výjimečné střetnutí. Vždyť já v Česku dlouho působil a mám v kádru protivníka řadu přátel. Ale na devadesát minut sobotního duelu musíme všechny kamarádské vazby hodit za hlavu. Neexistuje nic jiného než vítězství," burcuje slovenského spoluhráče bývalý brankář Liberce a Sparty Martin Dúbravka působící momentálně v Newcastlu.

„Pro mě bitva se Slovenskem vždy představovala výjimečný duel," vypravuje trenér českého národního týmu Jaroslav Šilhavý, jenž ostatně většinu hráčské kariéry prožil ve společné soutěži a čtyři reprezentační starty si rovněž připsal v dobách, kdy na srazy mířili hráči z klubů v Česku i Slovensku.

„Pro mnohé hráče to bude vůbec první utkání se Slovenskem, a i když se už teď s protihráči potkávají a navzájem se hecují, až atmosféra je do duelu s nádechem rivality vtáhne. A podle toho, co sobotní trnavský duel provází, myslím, že okamžitě," přemítá Šilhavý, zatímco jeho slovenský protějšek Ján Kozák je při vnímání nálady ve vlastním kádru přeci jen zdrženlivější.

„Rivalitu sice hráči vnímají, a i o ní mluví, ale pro ně už není taková, jakou jsme v sobě nesli my. Pro současnou reprezentační generaci jde proto spíš o utkání jako každé jiné," krčí rameny muž, jenž má doma bronz z mistrovství Evropy 1980 a jediný mistrovský titul hráčské kariéry získal v pražské Dukle o dva roky později.

Reprezentanti narození v době federace... Theodor Gebreselassie, Ondřej Kúdela, Bořek Dočkal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Vaclík, Josef Šural, Filip Novák, Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka, Jakub Brabec, Pavel Kadeřábek, Vladimír Coufal, David Pavelka, Matěj Vydra. ...a po jejím rozdělení Jakub Jankto, Michal Trávník, Lukáš Masopust, Antonín Barák, Tomáš Souček, Jaromír Zmrhal, Michael Krmenčík, Patrik Schick, Patrizio Stronati.

Bývalý vynikající fotbalista Karol Dobiaš, který zažil reprezentaci ještě v dobách dávno minulých, favorizuje slovenský tým. „Žiju v Česku, a tak je pro mě otázka fanouškovství hodně svízelná. Ale český tým momentálně představuje jen průměr, Slováci by měli vyhrát," tvrdí Karol Dobiáš, mistr Evropy z roku 1976, který se narodil v Trnavě, kde se bude hrát.

„Dosud se mi na českém týmu nelíbilo, že hrál na jediného útočníka. To je styl, který nemá budoucnost. Nyní sice přišel nový trenér, ale za čtrnáct dnů nejde nic změnit. Vždyť i z pohledu klubové příslušnosti nastupují Slováci v lepších mužstvech než hráči českého týmu, kteří navíc mnohdy v zahraničí sedí jen na lavičce," dumá Dobiaš, jenž s Trnavou získal pět mistrovských titulů a dvakrát byl vyhlášen Fotbalistou roku.