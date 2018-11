Poláci nám závidí poháry! Opora Legie Varšava tipuje v Gdaňsku remízu

S mnoha hráči, kteří ve čtvrtek večer vyběhnou k přátelskému utkání proti české reprezentaci, se potkával v polské lize. Nebo s nimi dokonce sdílel stejnou kabinu. Obránce Legie Varšava Adam Hloušek, který v klubu kroutí třetí sezonu, tipuje remízu. Ještě na jaře by nejspíš věřil víc Polákům. „Od mistrovství světa v Rusku to ale není ono," říká 29letý Hloušek.

Jak byste nazval stav polské reprezentace?

Stojí jakoby na startovní čáře. V týmu je spousta nadějných mladých kluků, kteří působí v top evropských ligách. Ale leží na něm deka, kterou se nedaří zahodit. Polsko bylo zvyklé na úspěchy, teď, kdy se nevede, se dělají ukvapené závěry. Média do mužstva šijí. Jde prý o katastrofu, všechno je špatně.

Vy si to nemyslíte?

Vůbec! Jasně, není to ono, přišel nový trenér, zkouší se nový systém. Ale většina kluků, která mužstvo dřív táhla, v něm zůstala. Je jen otázka času, kdy se zase rozjedou. Podle mě je kritika přehnaná. Fanoušci, novináři nebo experti zapomněli na minulost. Neocení, že se reprezentace kvalifikovala na mistrovství světa, chtěli stejný úspěch jako na evropském šampionátu ve Francii, kde Poláci skončili až ve čtvrtfinále. Jenže fotbalisti nejsou stroje, které když zapojíte do elektriky nebo do nich nalejete benzín, fungují pořád stejně.

Kdy nastal zlom?

V prvním zápase na mistrovství světa. Poláci odlétali do Ruska s velkými očekáváními, fanoušci byli nabaženi Francií. Logicky, tým byl stejný. Jenže překopali herní systém, průser byl na světě.

Nedaří se ani elitnímu kanonýrovi Lewandowskému. Podepisuje se na něm slabší forma Bayernu, kde působí?

Podle mě je obětí nového herního modelu. V útoku je sám, podpora nulová. To pak můžete být Messi a Ronaldo dohromady a stejně sám nic moc nezmůžete. Postaví se k němu dva obránci a nemá šanci se prosadit. Když Lewandowského nepustíte do hry, je tým poloviční.

Berou Poláci český fotbal jinak než dřív?

Jasně ho rozdělují na reprezentaci a kluby. Vědí, že zlatá generace Pavla Nedvěda, Karla Poborského, Vládi Šmicera a dalších je pryč. Že situace národního mužstva není ideální. Co se ale týká klubové scény, mají k ní značný respekt, závidí nám ji. Poslední roky hrají minimálně dva české týmy skupiny evropských pohárů, Polsko je letos bez nich. Uvědomují si, že dostat se na úroveň českých klubů, bude dlouhá cesta.

Tipnete si, jak čtvrteční duel v Gdaňsku dopadne?

Na obou stranách jsou mladí kluci, noví trenéři. Možná budou zkoušet nějaké věci. Ale když už mám tipnout, tak remízu dva dva.

V létě se mluvilo o vašem odchodu z Legie, údajně byl na spadnutí přestup do americké MLS. Uskuteční se v zimě?

Po sezoně mi v Legii končí smlouva. Teď v létě byly nějaké náznaky, ke mně se ale nic konkrétního nedostalo. Bylo to ve stylu jedním uchem dovnitř, druhým ven. Nedokážu říct, co bude dál. Změnilo se však vedení, sportovního ředitele nyní dělá skaut, který si mě do Legie vybral. Nový trenér Sá Pinto je se mnou spokojený, chce, abych zůstal. Vidím to stejně.