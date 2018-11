Cenný Pavlenkův skalp. Poprvé mi Lewandowski nedal gól, culil se český brankář

První půli se mezi tyčemi nudil, od šedesáté minuty to ale byl zcela jiný příběh. Brankář Jiří Pavlenka byl ve velké permanenci, několikrát české mužstvo podržel. V Gdaňsku si připsal první čisté konto v soutěžním duelu za národní tým, hřál ho ale i jiný cenný skalp. „Poprvé jsem nedostal gól od Lewandowského. V bundeslize jsem proti němu stál dvakrát, dal mi čtyři góly," uvedl brankář Werderu Brémy po čtvrteční vítězné přípravě s Polskem (1:0).

Stadion v Gdaňsku záží do tmy jako žlutý kus jantaru.

Který zákrok byl nejtěžší?

Ani nevím. Možná střela Lewandowského z přímého kopu, protože to bylo v poslední minutě. Bylo důležité, abychom vítězství udrželi. Myslím, že všichni kluci se obětovali pro tým, padali do střel, zblokovali nepříjemné střely. Celkově můžeme být spokojeni.

Čekal jste, že Lewandowski bude střílet přes zeď?

Člověk může tušit, ale nemůže jít napřed. Když ho potom střelec nachytá na stranu, kde stojí, vypadá jako blbec.

Ale gól od Lewandowského jste dostat mohl dostat, zaváhal před prázdnou bránou...

Pomohl v této situaci špatný terén, který byl soupeřem navíc. Byl opravdu těžký, trávník byl nerovný, sám jsem měl problémy se kolikrát zapřít.

Když proletěl míč mezi nohami stoperu Čelůstkovi a mířil k Lewandowskému, říkal jste si, že je to jasný gól?

Modlil jsem se, aby se mu přihodilo to samé. Naštěstí se tak stalo."

Je výhra vzpruhou pro pondělní duel se Slovenskem, se kterým budete setrvání ve druhé Lize národů?

Pro nás je každý úspěšný výsledek velice dobrý. Byli jsme pod velkým tlakem veřejnosti i médií. Tohle je pro nás dobře, teď to jen potvrdit proti Slovákům.

Pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým zažíváte možná lepší začátek, než jste čekali, že?

Týmu jsem vždycky věřil. Vím, že kvalitu má.

Co se změnilo od debaklu v Rusku?

Především se změnila atmosféra. Kluci získali sebevědomí, změnila se komunikace. To každému v hlavě pomůže. Všichni, co tu jsme, fotbal umíme. V posledních třech zápasech jsme to potvrdili.

Řekl jste si výkonem o místo jedničky?

Tohle neřeším, ještě je dlouhá cesta. Trenéři se rozhodnou až před kvalifikací. Když do brány půjdu já, budu se snažit podat maximální výkon. Když v ní nebudu, budu kluky podporovat, aby se jim dařilo.