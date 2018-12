Vaclík a Novák Anglii do skupiny nechtěli, Pavelka po ní naopak toužil a dočkal se

Přání měli různá, ale po skupině, v níž by si zahráli s Anglií, toužila spousta českých fotbalových reprezentantů. „Já ne, i když bude samozřejmě velkým zážitkem a samozřejmě i motivací zahrát si proti ní ve Wembley. Pomýšlel jsem na Švýcarsko,“ přiznával gólman Tomáš Vaclík, že by se býval raději potkal s reprezentací země, kde léta chytal. Jenže los v Dublinu vyslyšel jeho spoluhráče, takže český tým se v kvalifikaci o postup na EURO 2020 střetne s Anglií a zároveň s Bulharskem, Černou Horou a Kosovem.

Tomáš Vaclík netají, že chtěl do skupiny Švýcarsko.

„Těžká, ale hratelná skupina. Ostatně, i Anglie je soupeřem, se kterým se hrát dá. Spoustě kluků se navíc splní dostat se do Wembley a nastoupit tam," reagoval na dublinský nedělní los obránce národního celku Filip Novák.

„Já si na rozdíl od ostatních přál z prvního koše co možná nejlehčího soupeře, abychom měli šanci na evropský šampionát postoupit," netajil, jaká by byla jeho volba. „Dostali jsme i tři mužstva z Balkánu, s nimiž zkušenosti nemám. Ale třeba v Bulharsku hrají dva moji bývalí spoluhráči z dánského Midtjyllandu. Bulharsko, Černá Hora a Kosovo jsou všechno týmy s horkou krví a s podobným herním stylem, takže zápasy s nimi budou nejspíš vyhecované."

I David Pavelka se po losu nad skupinou a protivníky zamýšlel. „Já si tedy Anglii, jejíž fotbalová síla je obrovská, přál. Vždyť je to soupeř nabušený skvělými individualitami, jimž v čele stojí Harry Kane. I Bulhary už sleduji delší dobu, protože tam mám kamarády a bude hezké na sebe narazit. A i o Kosovu své vím a jeho hráče znám. Třeba Shalu, s nímž jsem kopal v Liberci i v Kasimpase. Nejsou to tak známé týmy, ale kvalitu prokazují a nebude to nic jednoduchého. Přesto jsou naše šance na postup velké," míní legionář v tureckých službách Pavelka.

„Pochopitelně, Anglie je v naší skupině velkým favoritem. Proti její seniorské reprezentaci jsem nikdy nenastoupil, chytal jsem pouze proti anglické jednadvacítce a devatenáctce. Těším se, bude to zajímavá konfrontace a velký tahák pro diváky," doplňoval spoluhráče Tomáš Vaclík, jenž by raději viděl v čele skupiny Švýcarsko. „Nevyšlo to," pravil smířlivě, a také potvrzoval, že s ostatními protivníky zkušenosti nemá. „Když se třeba hrála baráž o EURO 2012 s Černou Horou, díval jsem se jen na televizi. Ale vím, že ve Švýcarsku působí hodně hráčů z Kosova, na které se budeme muset dobře připravit. Vyhrálo svou skupinu v Lize národů, takže v Kosovu bude určitě panovat velká euforie."