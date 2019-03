Mojí hlavičce chyběly centimetry, ale Angličané ukázali neuvěřitelnou ofenzívní sílu, uznal Souček

Před týdnem při otevření výstavy k úternímu zápasu s Brazílií říkal čtyřiadvacetiletý záložník Slavie Tomáš Souček, že březen a duben jsou plné fotbalových svátků. Postup přes Sevillu, bitvy s Anglií a Brazílií, a pak Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy. Ten páteční ve Wembley v kvalifikaci na ME 2020 s Anglií mu ale po debaklu 0:5 pořádně zhořkl, i když právě on měl na hlavě největší šanci české reprezentace...

Kdy jste pochopil, že zápas s Anglií bude veliký průšvih?

Ve druhém poločase jsme na ně chtěli vlítnout, vytvořili jsme si tak dvě tři slibné příležitosti, ale góly jsme nedali. Když chcete uhrát s Angličany přijatelný výsledek, musí se vám všechno sejít. To se nestalo, po třetím inkasovaném gólu jsme měli velkou smůlu. Angličané navíc ukázali obrovskou kvalitu.

Vy jste měl ve druhé půli na hlavě alespoň čestný gól...

Dobrou hlavičku už jsem měl v prvním poločase, nevím, proč mi sudí odpískal útočný faul. Té hlavičce ve druhé půli chybělo pár centimetrů, kdyby to bylo 1:2, nám by se hrálo líp, jim naopak hůř. Bohužel to tam nespadlo.

Změnilo by to zápas?

Určitě, protože nás by gól nakopl a je trochu sesadil. Vedli by o jednu branku a trochu se báli. Každá naše akce by pro ně byla nepříjemná. Jenže jsme inkasovali potřetí, a to už se těžko otáčelo. Góly ve druhé půli byly z našeho pohledu hodně smolné.

Mrzí debakl z Wembley o to víc, že se jedná o největší porážku v historii české reprezentace?

To víte, že taková porážka mrzí. Nikdo nechce prohrát. Anglie si určitě zasloužila vyhrát, ale ne takovým rozdílem.

Raheem Sterling dal tři góly a čtvrtý padl po penaltě na něj. Byl on tím rozdílovým hráčem?

Ukázal obrovskou kvalitu. Má neuvěřitelné zrychlení, je vidět, že v Manchesteru City hraje oprávněně. Útočná kvalita Angličanů byla neuvěřitelná.

Na podzim jste se pod trenérem herně i výsledkově zvedli. Co vlastně ukázal debakl s Anglií?

Musíme se na zápas podívat a rozebrat si naše špatné situace. Anglie je silná, doma ve Wembley o to víc, když hráči mají podporu plného hlediště. Ale ve hře byly pasáže, kdy jsme i my ukázali, že se s nimi dá hrát. Jenže oni nás potrestali skoro ze všech střel. Kvalitu mají obrovskou. Oni, jakmile ztratí míč, svojí rychlostí nám to ztěžují, což platí i o jejich ofenzívě v obrovské rychlosti, těžko jsme se k nim dostávali. My jsme chtěli hrát i za stavu 0:3, možná i proto jsme dostali další dva góly. Prostě jsme nechtěli zalézt.

Angličan Eric Dier se svíjí bolestí. Za ním Vladimír Darida, vlevo Tomáš Souček.

John Sibley, Reuters

Hned po prvním kvalifikačním zápase jste se dostali do složité situace. V červnu s Černou Horou a Bulharskem už vám půjde tak říkající o postupový život...

O život určitě ne. Věděli jsme, že v Anglii to bude hodně těžké. Z prohry jako takové si nemusíme tolik dělat, čekají nás týmy, s nimiž musíme získávat body. Na ty se musíme dobře připravit.

A zapomenout na debakl...

Takový se nezapomíná. Musíme si z něj vzít to podstatné, vyvarovat se chyb, které jsme udělali a jít do dalšího zápasu s cílem ho vyhrát.

V čem byl největší rozdíl oproti duelu se Sevillou, kterou jste se Slavií porazili?

Kvalita soupeře byla podobná. Ale se Sevillou jsme měli ve dvou zápasech i štěstí. Proti Anglii se všechno otočilo. S takovými soupeři se vám opravdu musí všechno sejít, včetně štěstí.

V úterý vás čekají Brazilci. Těšíte se na ten zápas?

Debakl nás mrzí, ale máme tři dny na to, abychom se oklepali, a šli na Brazilce s cílem ukázat lepší tvář a získat nějaké sebevědomí před červnovými kvalifikačními zápasy.

Brazilci jsou také silní na míči...

To je jasné, ale my nebudeme stát na vápně a čekat, co s námi provedou. Budeme chtít fanouškům ukázat, že fotbal hrát umíme. Pokusíme se zvítězit.