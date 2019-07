Výhra a pomoc Francie, nebo návrat domů. Češi hrají o všechno

Stále jsou ve hře, režii však nemají tak docela ve svých rukou. Fotbalová reprezentace do 19 let usiluje na mistrovství Evropy v Arménii o postup do semifinále. Aby Češi cíl splnili, musejí v nedělním zápase s Irskem zvítězit a doufat, že Norsko v dalším duelu skupiny B zároveň nezdolá už jistého semifinalistu Francii. Zápas se hraje od 19:00, přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.