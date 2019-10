Máme velkou motivaci Řekům vrátit porážky z minulé kvalifikace, říká záložník lvíčat Matoušek

Druhé utkání kvalifikace na evropský šampionát v roce 2021 čeká ve čtvrtek v Karviné na českou fotbalovou jednadvacítku (17 hodin). Utkají se s Řeky, kterým mají z minulé kvalifikace co vracet. Před dvěma lety s nimi prohráli obě utkání, po domácí porážce 1:2 navíc přišli definitivně o naději postoupit. „Máme velkou motivaci jim to vrátit a navázat na tři body z úvodního utkání kvalifikace proti Litvě (2:0)," řekl záložník Jan Matoušek, který jako jediný ze současného výběru trenéra Karla Krejčího zažil jabloneckou porážku přímo na hřišti.

Jan Matoušek na tréninku české fotbalové reprezentace do 21 let.

Z aktuálního výběru jste jediný zažil domácí porážku s Řeckem, která vám vzala poslední naději postoupit, přímo na hřišti. Vzpomněl jste si na to utkání?

Myslím, že Tonda Vaníček si ho pamatuje taky, i když tenkrát seděl jenom na tribuně. Byl to rozhodující zápas a nebylo to ani o tom, že by se nám nějak nepovedl. Spíše jsme neproměnili nějaké šance a Řecko pak dalo gól, ve druhé půli přidalo druhý a už si to pohlídali. Pro nás tehdy v Jablonci skončila cesta za Eurem. Máme šanci a moc bychom chtěli jim to teď vrátit a navázat na tři body z úvodního utkání kvalifikace proti Litvě (2:0). Kdyby se nám teď povedlo udělat šest bodů (ve čtvrtek hrají lvíčata proti Řecku v Karviné, v pondělí v Uherském Hradišti se utkají se Skotskem), bylo by to hodně příjemné.

V úvodu kvalifikace na evropský šampionát do 21 let v roce 2021 hrajete čtyři první utkání na domácím hřišti. Je to ideální příležitost posbírat co nejvíce bodů a dodat si klid?

Bereme to tak, že bylo by skvělé v nich udělat dvanáct bodů. Nechci říkat, že je to povinnost, ale hned by se nám jelo na poslední zápas roku do Chorvatska lépe.

Povinné body jste získali v úvodním domácím utkání kvalifikace s Litvou. Ukáží zápasy proti Řecku a Skotsku, jak na tom doopravdy jste?

Skoro každý den si říkáme, že tyhle dva zápasy hodně napoví. Jsou to týmy, se kterými bychom měli hrát o ten postup. Přece jen Chorvatsko je větší favorit, pak jsme tam my, Skotové a Řekové, kdo bychom se měli rvát o to druhé místo. O to důležitější zápasy nás teď čekají. (Přímý postup na ME si zajistí vítěz skupiny a čtyři nejlepší týmy ze druhých míst. Zbývající na druhých příčkách budou hrát baráž.)

Skotové vyhráli v Chorvatsku, ukázali sílu?

Ukázali, že každý může porazit každého a je jedno, jestli hrajete venku nebo doma. Klidně i Litva může porazit Chorvatsko, v tom je ten fotbal dobrý, že se nedá na nic spoléhat a každý zápas musíme odjezdit na sto procent.

Jan Matoušek z Jablonce během utkání 11. kola Fortuna ligy ve Zlíně.

Dalibor Glück, ČTK

Dají se porovnat týmy, které proti sobě stály v minulé kvalifikaci, kdy vás Řekové dvakrát porazili (2:1 v Jablonci a 3:0 v Xanthi)? Změnil se nějak zásadně poměr sil?

Myslím, že v minulé jednadvacítce nebylo tolik hráčů, kteří nastupují v základních sestavách prvoligových případně druholigových týmů. Většina hráčů působila ve druhé lize a ti, kteří byli v první, spíše nehráli. Teď se dá říct, že tři čtvrtiny základní sestavy hraje stabilně první ligu, což je myslím si obrovská síla. I na střídačce jsou kluci, kteří ve svých klubech hrají, takže v porovnání s tím minulým ročníkem si troufám tvrdit, že jsme silnější.

Co by na Řecko mohlo platit?

Říkáme si, že by mohli mít slabinu v obraně, ale zase jsou silní do útoku a budou chtít držet balón. Zisky s presinku a rychlý přechod do útoků by na ně mohly platit. Samozřejmě základem je pevná obrana. Ta musí fungovat v každém zápase a doufám, že ji pevnou mít budeme a udržíme i napodruhé nulu.

V jednadvacítce máte deset startů, což je s Antonínem Vaníčkem nejvíce v aktuálním výběru. Sedí vám role lídra?

Já se tak neberu. Jsou tady kluci, kteří v tomto ročníku působí v reprezentaci od patnácti šestnácti let. To jsou lídři.

Nakolik vám k tomu, že vás trenér Krejčí tolik využívá pomáhá to, že hostujete v Jablonci, kde pravidelně nastupujete?

Přesně kvůli tomu jsem do Jablonce se Slavie šel. Abych měl herní praxi a vytížení. Slavie je obrovsky silná, bylo by pro mě ohromně těžké se prosadit v tom širokém kádru. S trenérem Trpišovským jsme se i tak domlouvali, že pro mě bude momentálně lepší volbou hrát v Jablonci.

Slavie válí v lize, hraje Ligu mistrů. Nemrzí vás, že nemáte možnost být u toho?

To je jasné, že mě to mrzí. Ligu mistrů, nebo o titul by si chtěl zahrát každý. I já. Zvládají zápasy s přehledem a to je sen každého být součástí takového týmu. Moc jim to přeju a doufám, že to zažiju v dalších letech.

Vzpomínáte si ještě na váš příchod do Jablonce? Myslím tím přípravu s německým Bielefeldem a přivítání Tomáše Hübschmanna?

Že hraju jako patnáctiletý? Samozřejmě. Byl to můj úplně první zápas za Jablonec. Měl jsem za sebou myslím tak tři tréninky, takže mi to úplně nesedlo a ještě jsem hrál z kraje, což mi v klubu moc nejde. Bielfeld byl hodně silný a trošku nás točil všechny. No a jak nás motali, tak Tomáš trošku vypěnil. Ale asi právem.

V lize jste dostáváte od trenéra Petra Rady šanci pravidelně, už jste tu lehce pošramocenou reputaci napravil?

Postupně si to sedalo a teď už je všechno v nejlepším pořádku. (úsměv)

Jan Matoušek.

FAČR

Karvinský stadion už jste si zkusil v minulé sezoně, kdy jste na něm se Slavií vyhráli 3:1. Vybavíte si ten zápas?

Vybavím. Především to, že jsem toho více odestál za postranní čarou, než jsem odehrál. Stál jsem za lajnou snad od 83. minuty a osm minut čekal, než se přerušila hra. Fanoušci už se mi smáli. Stihl jsem pak asi tři minuty. Ale ten stadion je super, takové by měla mít aspoň polovina ligy. Je nový, moderní, pro pět tisíc diváků, což úplně stačí. Když přijdou tři tisícovky diváků na takový stadion, je ta kulisa hned jiná, než když jich stejně přijde na stadion pro devět tisíc.

Jednadvacítka bude hrát v Karviné potřetí. Slovensko (4:1) v přípravě, i Chorvatsko (2:1) v minulé kvalifikaci porazila. Je pro vás motivací tuhle sérii protáhnout?

Doufám, že na to navážeme, protože to pro nás je velmi důležitý zápas. Zároveň věřím, že přijde co nejvíce lidí nás podpořit a my jim uděláme radost.