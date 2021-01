Tak zase jinak! Záložní plán pro EURO počítá se čtyřmi zeměmi i restartem prodeje vstupenek

Scénář číslo jedna zní: EURO proběhne podle původního plánu od 11. června do 11. července ve všech dvanácti zemích, aby fotbalová Evropa oslavila sice s ročním odkladem, ale přece šedesáté výročí od vzniku svého šampionátu. Uprostřed týdne to ostatně potvrdil po videokonferenci s představiteli tuctu hostitelských měst předseda UEFA Aleksander Čeferin. Z Nyonu však unikly informace, že nachystán je i scénář číslo dvě pro případ, že by se do června nepodařilo koronavirovou pandemii zbrzdit v Evropě natolik, aby se mistrovství mohlo hrát po celém starém kontinentu.

Všech dvanáct měst potvrdilo, že se na EURO pečlivě připravuje a jsou připraveny přidělené zápasy uspořádat. Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kodaň, Mnichov, Řím, Petrohrad, Budapešť a Londýn bez jakékoli připomínky, Baku a Bukurešť s povzdechem, že by bylo hodně zlé, kdyby se muselo hrát bez diváků.

I s touto variantou ale UEFA samozřejmě ve svém scénáři počítá, i když je rozhodnuta vyčkat až do dubna, jak se bude situace v Evropě vyvíjet a kolik procent populace se podaří očkovat proti covidu-19. Připouští však malou pravděpodobnost, že by se hrálo na plných stadionech.

Přitom ze tří milionů vstupenek jich byla prodána už více než polovina. Do 26. ledna měli fanoušci možnost zakoupené lístky vrátit, ale UEFA zatím nemá spočteno, kolik jich tak učinilo. A navíc netuší, co se bude dít v červnu a červenci, jaká hygienická a epidemiologická opatření budou v jednotlivých zemích platit, kolik fotbalových příznivců dostane od svých vlád povolení cestovat do zahraničí.

Čeští reprezentanti před kvalifikačním duelem s Anglií v Praze, který jim pomohl k postupu na EURO.

Vlastimil Vacek, Právo

I proto se podle informací, které získali reportéři The Times, pracuje s několika scénáři pro případ podobných omezení. Jeden kupříkladu počítá s tím, že by se na stadion dostali v povoleném počtu jen domácí diváci. Třeba v londýnském Wembley by to mělo být dvacet či třicet procent z celkové kapacity.

Další kalkuluje s výjimkami, které by mohly vlády zemí, jejichž reprezentační celky na šampionátu startují, udělit svým fanouškům.

Na zápasy ve skupinách, osmifinále a čtvrtfinále by se nejspíš nedostali, ale semifinálové duely a finále by dva, tři tisíce z nich shlédnout mohly. Leteckým mostem by se fanoušci v den zápasu přesunuli do Londýna, z letiště by odjeli rovnou na stadion a po konci střetnutí by museli zamířit hned zase na letiště a vrátit se domů.

I proto UEFA uvažuje o tom, že by mohla sáhnout k restartu prodeje vstupenek. Všechny prodané by jejich majitelé vrátili a s prodejem by se začalo nanovo až ve chvíli, kdy bude známo, kolik diváků se na stadiony skutečně dostane.

Stejné je to s hostitelskými městy.

A to přesto, že předseda UEFA Aleksander Čeferin v týdnu znovu zopakoval: „EURO je stěžejní soutěží pro všechny evropské reprezentační týmy a zásadním zdrojem financí pro rozvoj fotbalu. UEFA se proto zavázala uspořádat EURO 2020 ve všech dvanácti městech, jak bylo původně plánováno."

V hotelu Marriott v Edinburghu by měla bydlet česká fotbalová reprezentace během ME. Vedení národního týmu se drží scénáře nchystaného už loni.

marriott.com

Logicky chce dodržet scénář číslo jedna, protože města investovala do příprav šampionátu, ale i do nezbytné infrastruktury příliš mnoho peněz, než aby se nyní pořadatelství dobrovolně zřekla. V tom případě by nemohla počítat s finančním odškodněním od UEFA. Pokud by jim však bylo pořadatelství odňato, budou se peněz dožadovat. I soudní cestou...

Hostitelským destinacím byly proto předloženy různé scénáře, k nimž se mají do začátku dubna vyjádřit.

„Musíme jim, stejně jako vládám jejich zemí, poskytnout co nejvíc času, abychom si vytvořili přesný obraz toho, co bude možné v červnu a červenci," vysvětlil další odklad Čeferin.

Podle hodnověrných zdrojů z UEFA má generalita evropského fotbalu rozpracovaný záložní plán. Už se v něm nepočítá s tím, že by se šampionát uskutečnil jen v jedné zemi či případně městě, jako tomu bylo kupříkladu v případě závěrečné fáze Ligy mistrů v loňském roce.

Hrálo by se ve čtyřech zemích, přičemž se mluví o Anglii, Německu, Portugalsku a Rusku.

Česká fotbalová reprezentace by měla hrát podle původního a stále platného scénáře zápasy základní skupiny, v níž se ocitla ve společnosti Anglie, Chorvatska a Skotska, v Glasgowě a Londýně.

"Chystáme se dál na původní variantu s dvanácti městy," potvrdil její mluvčí Petr Šedivý. "Pokud by UEFA formát turnaje jakkoliv změnila, zareagovali bychom na to, ale nyní přípravy neměníme."