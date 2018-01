Český mladík míří mezi hvězdy jako Vysavač

Většina přezdívek ve fotbalových kabinách je odvozena od jmen hráčů. Mladá česká hvězdička ji dostala podle svého projevu na hřišti. Vysavač. „Nic se nezměnilo. Dál jsem prostě Stofzuiger,“ směje se Michal Sadílek, osmnáctiletý záložník Eindhovenu. Nejspíš se rychle blíží doba, kdy bude střed hřiště vysávat také v áčku PSV. „Teď mi chyběl kousek, byl jsem v širším kádru pro turnaj v Americe. Ale počkám si. Soustředění s juniorkou ve Španělsku bylo také bezva,“ líčí kapitán české reprezentace do 19 let.

Michal Sadílek (vpravo) se raduje ze své trefy do sítě Rakouska.

Sadílek je hit. Odchovanec Slovácka byl dvakrát vyhlášen jako nejtalentovanější mladší dorostenec a nyní si z pražského Žofína v rámci Galavečera Grassroots za rok 2017 odnesl již podruhé také cenu pro nejlepšího staršího dorostence.

Přímo na pódiu mu k ní gratuloval Karel Poborský. „Ne náhodou byl Michal vyhlášen jedničkou. Jeho poslední roky jsou výborné. Jsem rád, že kluk z Česka má našlápnuto ke kariéře. Tak ať ho uvidíme i v reprezentačním áčku," říká legendární internacionál.

Mimořádný talent vyrazil do světa již v šestnácti. Zatím nemusí litovat, i když se přibližuje ke kritickému bodu kariéry. Přechodu mezi dospělé.

„Jde o problém, který řeší celý svět. Jak z dorostence, byť úspěšného, udělat profesionálního hráče. Recept neexistuje. Na západě kluby pracují koncepčně, vědí, proč hráče kupují. My to tak neděláme, postupujeme jaksi ad hoc. Koupíme a uvidíme, jestli to vyjde... Jsem přesvědčený, že se Michal prosadí. Má výhodu, že je v Eindhovenu," zamýšlí se Michal Prokeš, technický ředitel FAČR.

Vychovávají ho Van Bommel i Cocu

Sadílek je v Eindhovenu hvězdám na dosah. Vede ho bývalý nizozemský reprezentant Mark van Bommel. Když jde trénovat s áčkem, cepuje ho další slavný internacionál Phillip Cocu.

„Snažím se každým dnem posouvat dopředu. Jednou za měsíc mám s trenérem Van Bommelem posezení, kde řešíme, v čem se mám zlepšovat a v čem naopak vynikám. Pracuje se mnou jako s profíkem," libuje si Sadílek.

V devatenáctce Eindhovenu už je kapitánem, navíc s PSV prodloužil o tři roky vylepšenou smlouvu. Na hřišti se přesunul na stejnou pozici, kterou zastával právě Van Bommel.

„Změna mi pomohla. Dřív jsem byl takový splašený. Teď jsem se z celoplošného záložníka přeorientoval na defenzivního. Zklidnil jsem se," líčí Sadílek, který díky kapitánské pásce a obstojné holandštině často diskutuje s rozhodčími.

„Často od nich dostávám záhul. Jsem na hřišti dost impulzivní, nemají mě moc rádi," směje se.