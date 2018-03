Všichni spát, poručil hned po večeři fotbalistům doktor Krejčí. Dal na rady olympioniků z Pchjongčchangu

Odklad čínské anabáze fotbalisty nijak nerozházel, v jednom kole ale byli naopak lidé kolem reprezentace. Spekulovali a zjišťovali, co všechno udělat, aby dvanáctihodinový let proběhl co možná nejkomfortněji a hráči neměli po přistání v Nan-ningu problémy s aklimatizací a přivykáním na sedmihodinový časový posun. „Je to komplikované, ale máme jisté zkušenosti od sportovců, kteří se do těchto lokalit přesouvali před nedávnem. Třeba od olympioniků a jejich poznatků z Pchjongčchangu,“ potvrzoval lékař výpravy Petr Krejčí, že se poptával a informoval kde se dalo.