FOTBAL ON-LINE: Proti Číně se šesti změnami v sestavě! Zvládne Jarolímova družina reparát?

Český tým v pátek s Uruguayí prohrál po gólech Luise Suáreze a Édinsona Cavaniho z první půle. Reprezentanti měli po změně stran několik šancí, útočník Patrik Schick ale v největší z nich trefil jen břevno. Národní tým tak poprvé po předchozích čtyřech vítězstvích utrpěl porážku.

Češi nastoupí s šesti změnami v sestavě proti pátečnímu zápasu s Uruguayí (0:2). Trenér Karel Jarolím se vrátil k rozestavení se čtyřmi obránci a jedním útočníkem, jímž bude Stanislav Tecl. Premiéra v reprezentačním A-týmu čeká záložníka Lukáše Masopusta. Vedle něj a Tecla se do základní sestavy oproti prvnímu duelu na turnaji dostali i brankář Tomáš Vaclík, obránce Tomáš Kalas a záložníci Jan Kopic a Michalem Trávníkem.

Sestava českých fotbalistů pro zápas s Čínou: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Novák - Masopust, Trávník, Darida, Barák, Kopic - Tecl.

"S Čínou to bude jiný zápas, je to jiný styl. Doufám, že budeme schopni se prosadit v koncovce a že to utkání zvládneme. Hlavně prostě střílet góly," řekl novinářům trenér Karel Jarolím, jehož asistent Miroslav Koubek v roce 2008 působil v čínském Tchien-ťinu.

Číňané chtějí udělat vše pro to, aby na druhém ročníku China Cupu neskončili poslední. K tomu potřebují zastavit sérii šesti utkání bez vítězství. "Po první vysoké prohře jsme byli psychicky trochu dole. Ale zvedneme hlavu a další zápas jdeme vyhrát," prohlásil záložník Fan Siao-tung. "Viděl jsem ten první zápas Číny a výsledek 0:6 neodpovídá. Měla tam dvě velké šance," dodal český středopolař Vladimír Darida.