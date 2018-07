Fotbalisty Chieva Verona zachránila v Serii A chyba vyšetřovatelů

Chievu Verona hrozil odečet 15 bodů, který by ji v tabulce minulého ročníku poslal do druhé ligy. Disciplinární komise italského svazu dnes ale oznámila, že kvůli chybám ve vyšetřování nemůže případ uzavřít. Chievo tak bezprostředním sankcím uniklo, potrestáno však může být po nápravě chyb. V tom případě by přišlo o body v nadcházející sezóně.

Odečtu 15 bodů za stejný prohřešek se naopak nevyhnula Cesena, která v minulém ročníku hrála druhou ligu. Poté však klub zkrachoval a do nadcházející sezóny se nepřihlásil.