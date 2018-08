S šesti českými zástupci a hvězdným Ronaldem startuje italská Serie A

Na rozdíl od Španělska je Itálie pro české hráče zemí zaslíbenou. Do nového ročníku Serie A se může zapojit až šestice českých hráčů. Tím nejsledovanějším bude bezesporu Patrik Schick, který loni v Římě neprožil nejvydařenější rok, když často bojoval se zraněními. Během letní přípravy český talent vykazoval mnohem lepší formu a nastřádal celkem pět branek a vše nasvědčuje tomu, že by ho měla čekat lepší sezóna.

Loni byl nejvytíženějším Čechem v Serii A Jakub Jankto, v dresu Udinese nasbíral 36 startů. Po čtyřech sezónách však veřejně vyhlásil touhu změnit dres a z Udine ho vykoupila janovská Sampdoria, která má s českými hráči dobré zkušenosti. Přestupová částka se pohybovala kolem 15 miliónů eur a Jankto se stal šestým nejdražším českým hráčem historie. Při debutu se parádně uvedl a vítězným gólem zařídil postup Sampdorie v domácím poháru.

Jeho loňský spoluhráč Antonín Barák se objevil na trávníku ve své premiérové sezóně na Apeninském poloostrově hned čtyřiatřicetkrát a Udinese by na něm mělo stavět i v nadcházejícím ročníku. To Ladislav Krejčí v Boloni ideální chvíle neprožíval. Po skvělé předloňské sezóně, kdy do kolotoče Serie A zasáhnul s výjimkou jednoho duelu do všech utkání, se loni dostal na hřiště pouze dvanáctkrát. „Minulá sezóna byla ubíjející, věřím, že už takovou nezažiju," přeje si český reprezentant. K duhu by mu mohla přijít trenérská rošáda, při které dosavadního kouče Donadoniho nahradil slavný Filippo Inzaghi. Z hostování v Crotone se do AC Milán vrací obránce Stefan Simič. O šanci v dresu Juventusu bude bojovat záložník Roman Macek, který loni hostoval v druholigovém Cremonese.

Největší událostí italského léta je bezesporu přestup Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu. Stará dáma ovládla posledních sedm ročníků a do toho nadcházejícího vstoupí opět jako zcela jednoznačný favorit. Slavný Portugalec okamžitě pobláznil nejen Turín, ale příznivce Juventusu po celém světě. Sociální sítě italského velkoklubu hlásily enormní nárůst fanoušků. Počet prodaných permanentek se zvýšil o více než 30 % a aktuálně jsou všechny, i přes třetinový nárůst cen, vyprodány.

Juventus followers growth since announcing Cristiano Ronaldo:



Instagram: 3,500,000 new followers✅

Facebook: 1,700,000 new followers ✅

YouTube: 500,000 new followers ✅

Twitter: 350,000 new followers ✅ pic.twitter.com/ncam7XyLcJ — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 11. srpna 2018

Konkurentem Juventusu by měl být především Inter Milán, jehož největší letní posilou je Belgičan Radja Nainggolan, který přichází z AS Řím. Loni druhá Neapol pustila kouče Sarriho do londýnské Chelsea a novým lodivodem partenopei se stal legendární Carlo Ancelotti.

Velice rušnou letní přestávku zažil AC Milán. Jeho čínský majitel totiž neměl dostatek prostředků na úhradu části úvěru, díky kterému klub získal a rossoneri tak padli pod správu amerického investičního fondu Elliott. Do klubového vedení byly dosazeny legendy Paolo Maldini a Leonardo. Milánští původně přišli o Evropskou ligu kvůli porušení finančního fair play, ale ta jim vzápětí byla vrácena. Největším hráčským úlovkem je podpis argentinského střelce Higuaína z Juventusu, který bude mít za úkol vrátit AC do Ligy mistrů.

Prvním utkáním nového ročníku bude ostře sledovaný duel Juventusu na půdě Chieva. Zápasy obou janovských celků v prvním kole byly kvůli úterní tragédii odloženy.