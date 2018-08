To je smůla! Kouč AS Řím si při oslavě gólu zlomil ruku

Vydařená koncovka pondělního ligového zápasu nadchla trenéra fotbalistů AS Řím Eusebia Di Francesca natolik, že v euforii udeřil do lavičky. Rána do plexiskla ale byla tak silná, že si osmačtyřicetiletý kouč zlomil kost v levé ruce a dnes musel na operaci. Odpolední trénink si ale podle mluvčího klubu ujít nenechá.