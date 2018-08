Znevážil Pannu Marii a boha. Fotbalista v italské lize dostal za rouhání distanc

Italský fotbalista Rolando Mandragora z Udine dostal v Serii A disciplinární trest za neobvyklý prohřešek. Spoluhráč českého reprezentanta Antonína Baráka nesmí hrát jeden zápas za to, že se ve víkendovém utkání proti Sampdorii rouhal.

Jednadvacetiletý Mandragora byl z blasfemie usvědčen na základě odezírání ze rtů při dodatečném zkoumání televizních záběrů. "Porca Madonna, Vaffanculo, Dio Cane," ulevil si bývalý záložník Juventusu po úspěšném zákroku gólmana Sampdorie. Znevážil tím jméno Panny Marie i boha, za což podle pravidla z roku 2010 dostal disciplinární trest.

Mandragorův distanc vyvolal hodně nesouhlasných reakcí na sociálních sítích. Někteří uživatelé tvrdí, že pravidlo je zastaralé a "je jako z roku 1498", jiní připomínají, že se v italské lize neměří všem stejným metrem.

"Museli počkat, až odejde Buffon, jinak by odehrál tak polovinu zápasů," napsal jeden z kritiků. Narážel na to, že dlouholetý gólman Juventusu Gianluigi Buffon, jenž v létě přestoupil do PSG, byl několikrát při rouhání přistižen, ale vyvázl s omluvou. Jednou se dokonce bránil tím, že nepoužil slovo "Dio" (bůh), ale "Zio" (strýc).

Trestu v minulosti unikl například i gólman AC Milán Gianluigi Donnarumma, protože disciplinární komise neměla naprostou jistotu, co přesně řekl.