Fotbalisté Sassuola už jsou v tabulce třetí

Jako první se do vyložené šance dostali domácí, ale Sassuolo podržel několika skvělými zákroky brankář Andrea Consigli. Prosadil se až na opačné straně hřiště italský reprezentant do 21 let Adjapong, který v této sezóně nastoupil poprvé.

Spal nenašel odpověď, naopak ještě jednou inkasoval a po třetí prohře klesl na osmou příčku o skóre za Janov. Pořád je na tom ale výrazně lépe než slavný AC Milán. Svěřenci Gennara Gattusa neudrželi vedení v Empoli, remizovali 1:1 a s jediným vítězstvím z pěti zápasů jim patří až 14. místo.