Ronaldo mě znásilnil v ložnici, prosila jsem ho, ať to nedělá, popisuje údajný útok Američanka

Je to už více než devět let, přesto se až nyní dostává celá kauza na světlo. V červnu roku 2009 měl slavný Cristiano Ronaldo v hotelovém pokoji v Las Vegas znásilnit tehdy pětadvacetiletou Američanku Kathryn Mayorgaovou. Současný útočník Juventusu Turín veškerá obvinění popírá, policie však na podnět právníků údajné oběti celou kauzu znovu otevřela.

Znásilnění a následné psychické problémy spojené s alkoholem a depresemi. To vše mělo závažným způsobem ovlivnit život dnes čtyřiatřicetileté ženy.

Proč však celá kauza vyšla najevo až nyní? Mayorgaová o celé události tolik let údajně nemluvila proto, že Ronaldo jí měl za mlčení zaplatil 8,3 miliónu korun. Až strach, že podobným traumatem si mohly projít další ženy, donutil Američanku promluvit.

Kvůli probíhajícímu vyšetřování se Mayorgaová, která pracuje jako učitelka, rozhodla zveřejnit další detaily z údajného útoku. Ten se měl odehrát v časných ranních hodinách 13. června roku 2009 v hotelu Palms poblíž kasina v Las Vegas.

Setkání v nočním klubu

Ronaldo se s Mayorgaovou měl poprvé setkat v nočním klubu Rain v Las Vegas, kde byl portugalský fotbalista, který v té době oblékal dres Manchesteru United, na dovolené. Na snímcích, které jsou vyšetřovatelům k dispozici, je Ronaldo zachycen, jak něco šeptá Mayorgaové do ucha. Poté ji měl pozvat do svého pokoje s výhledem na Las Vegas Strip.

Tam ji měl Ronaldo lákat do vířivky, což žena zpočátku odmítla s tím, že nemá šaty na převlečení. Portugalský fotbalista jí údajně nabídl své oblečení a poslal ji do koupelny, kde se mohla převléknout. Tam za ní měl nahý Ronaldo přijít a dožadovat se sexu.

Podle britských médií se dále v dokumentu, který mají vyšetřovatelé k dispozici, píše, že Mayorgaová Ronalda odmítla a chtěla okamžitě opustit hotel. Na to měl Ronaldo zareagovat tak, že ženu násilím odtáhl do ložnice, kde se ji snažil přinutit k pohlavnímu styku. "Křičela jsem: ´Ne, ne, nechci to,´" popisuje žena celou událost. I přes její odpor ji měl análně znásilnit.

Po údajném aktu se měl Ronaldo Mayorgaové zeptat, jestli má bolesti. "Přitom šel na kolena a řekl: 'Z 99 procent jsem dobrý chlap, nevím, co je s tím jedním procentem'," uvádí Američanka v dokumentu.

Ronaldo vinu popírá

Třiatřicetiletá megastar sex s Mayorgaovou přiznává, odmítá však, že by šlo o znásilnění. "Bylo to dobrovolné. Je to nepravdivé obvinění. Jde jen o snahu se zviditelnit na můj účet. Už se mi to stalo několikrát," nechal se na sociálních sítích slyšet Ronaldo.

Podle právníků Američanky stojí za pozdním obviněním třiatřicetiletého fotbalisty nejen strach o to, že si podobným traumatizujícím zážitkem mohly projít i další ženy, ale i údajný psychický dopad na Mayorgaovou, která nebyla kvůli požitému traumatu schopná správně reagovat.

Mladá žena měla dokonce uvažovat o sebevraždě. S údajným znásilněním se měla vyrovnat až po pěti letech psychologické léčby a s přispěním organizace #MeToo, která pomáhá ženám, které prožily sexuální traumata.

Podle neoficiálních informací by se mimosoudní vyrovnání mezi Ronaldem a Mayorgaovou mohlo pohybovat ve výši jednoho miliónu dolarů. Ronaldovi právníci však celou záležitost odmítají a naopak připravují žalobu na německý magazín Der Spiegel, který jako první informaci o celé kauze přinesl.

Policie zatím k celému případu odmítla poskytnout bližší informace.