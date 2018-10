AC Milán touží po Ibrahimovicovi. Klapne senzační comeback?

Fanoušci fotbalistů AC Milán budou mít v dnešní dohrávce ligového duelu proti FC Janov téma navíc. Milánský klub totiž podle italských médií usiluje o návrat vyhlášeného snajpra Zlatana Ibrahimovice, jehož by chtěl získat z Los Angeles Galaxy na hostování. Hvězdný Švéd se svým týmem nepostoupil do play off tamní MLS a sezona v zámoří tak pro něho předčasně skončila.