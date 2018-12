Ronaldo udržel Juventusu neporazitelnost i v oslabení

Juventus šel v Bergamu rychle do vedení, když už v druhé minutě nasměroval míč do vlastní branky domácí stoper Djimsiti. Jenže pak skóre otočil dvěma zásahy Zapata. Druhý gól dal po rohu krátce poté, co dostal druhou žlutou kartu Bentancur.

Do hry se pak dostal i Ronaldo, který začal jen na lavičce, a nakonec rovněž po rohu zařídil dělbu bodů. Míč k němu propadl do malého vápna a portugalský kanonýr ho hlavou zblízka doklepl do sítě. Dvanáctým gólem v sezoně se posunul na druhé místo v tabulce střelců za autora 13 branek Piateka.

Fotbalisté AC Milán nedali v lize počtvrté za sebou gól a na hřišti předposledního Frosinone remizovali 0:0. Z posledních čtyř kol vytěžil slavný klub pouhé tři body a porazit nedokázal ani soupeře, který má v soutěži nejhorší obranu a za celý podzim si připsal jen jedinou výhru.

Svěřenci trenéra Gennara Gattusa přitom mohli bezgólovou sérii ukončit, ale Castillejo v 18. minutě trefil tyč a Higuaín na konci zápasu ve slibné pozici přestřelil. "Rossoneri" neskórovali ve čtyřech ligových zápasech naposledy v roce 1984.

Na druhé straně se musel vytáhnout milánský brankář Donnarumma, který zneškodnil volej Ghiglioneho. Před poločasem pak gól domácího celku neplatil kvůli faulu, který odhalil videorozhodčí. "Takhle hrát prostě nemůžeme. Ve všech soubojích jsme byli pozdě, klidně jsme tady mohli prohrát," zlobil se Gattuso.

Reprezentační záložník Jakub Jankto byl poslední tři minuty u výhry Sampdorie Janov 2:0 nad Chievem. Sampdoria bodovala posedmé za sebou. Jeho spoluhráč z národního týmu Ladislav Krejčí odehrál celý zápas za Boloňu, která podlehla Laziu Řím 0:2.

Italská fotbalová liga - 18. kolo: Frosinone - AC Milán 0:0 Bergamo - Juventus Turín 2:2 (24. a 57. Zapata - 2. vlastní Djimsiti, 78. Ronaldo) Boloňa - Lazio Řím 0:2 (30. Luiz Felipe, 90. Lulič) Cagliari - FC Janov 1:0 (45.+3 Farias) Fiorentina - Parma 0:1 (45.+1 Inglese) Sampdoria Janov - Chievo 2:0 (47. Quagliarella, 59. Ramírez) 18:00 AS Řím - Sassuolo, FC Turín - Empoli, Spal Ferrara - Udine, 20:30 Inter Milán - Neapol.