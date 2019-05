Mistrovský Juventus zakončil sezonu porážkou, Atalanta si poprvé zahraje Ligu mistrů

Fotbalisté Juventusu Turín zakončili sezonu porážkou 0:2 na hřišti Sampdorie Janov. Svůj 35. mistrovský titul získali s velkým předstihem už 20. dubna, od té doby nevyhráli ani jedno z pěti utkání, přesto dorazili do cíle s jedenáctibodovým náskokem před Neapolí. Fotbalisté Atalanty Bergamo si zahrají poprvé v historii Ligu mistrů.

Obrana Juventusu v Janově uhlídala nejlepšího ligového střelce Fabia Quagliarellu. Jeho bilance se zastavila na 26 gólech, což mu vyneslo Bronzovou kopačku pro třetího nejlepšího střelce evropských ligových soutěží po Lionelu Messim a Kylianovi Mbappém. V jeho obvyklé roli ho v závěrečných šesti minutách zastoupili Francouz Defrel a Caprari.

Jejich spoluhráč Jakub Jankto strávil poslední dějství na lavičce náhradníků. Patrik Schick při výhře AS Řím nad Parmou 2:1 po hodině hry vystřídal Bosňana Džeka. Antonín Barák, jehož na celé jaro vyřadilo zranění zad, se v dresu Udine vrátil alespoň mezi náhradníky.

Fotbalisté Atalanty Bergamo si zahrají poprvé v historii Ligu mistrů poté, co v posledním kole porazili Sassuolo 3:1. Postup do elitní soutěže si zajistil také Inter Milán, který zdolal sestupující Empoli 2:1.

Atalanta musela domácí zápas se Sassuolem odehrát na hřišti soupeře, protože její stadion je v rekonstrukci. Od února neprohrála dvanáct ligových zápasů, ale dnes ji v úvodu zaskočil Berardi střelou odraženou od tyče. Ještě do přestávky vyrovnal Kolumbijec Zapata svým 23. ligovým gólem v sezoně. V závěru prvního poločasu dostal Berardi červenou kartu a přesilovku zužitkovali Argentinec Gómez a Chorvat Pasalič.

Inter Milán dlouho marně hledal klíč k obraně Udine, ale do druhého poločasu nastoupil Senegalec Keita a po šesti minutách dal gól. Pak Icardi neproměnil penaltu, což mohlo Inter stát účast v Lize mistrů, protože Traoré z Pobřeží slonoviny vyrovnal. Ale Belgičan Nainggolan přece jen osm minut před koncem poslal Inter do milionářské soutěže a Empoli do druhé ligy.

Na AC Milán tak i přes výhru ve Ferraře 3:2 zbyla jen Evropská liga. Tu si zahraje také osmé Lazio díky triumfu v domácím poháru, jejich římský rival bude hrát kvalifikaci. K sestupu byly už dříve odsouzeny Frosinone a Chievo, dnes se k nim přidalo Empoli. Jistými nováčky jsou zatím Lecce a Brescia.