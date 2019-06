Nedvěd vítal zrádce. Hlavně, abych nemusel být nahý, vtipkoval jeho nový podřízený

Jen pár týdnů poté, co opustil lavičku Chelsea, se už hlásí na jiné prestižní adrese. Kouč Maurizio Sarri se představil ve svém novém působišti Juventusu Turín, jemuž se upsal na tři roky. Své angažmá v aktuálně nejlepším italském klubu označil za „korunovaci“ své kariéry.

Sarri přistál ve čtvrtek v Turíně na palubě soukromého tryskáče. Mezi prvními ho vítal viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd, který ho také provedl rozsáhlým klubovým areálem.

Příchod šedesátiletého stratéga do řad turínského klubu dost nelibě nesou příznivci z jeho poslední italské štace v konkurenční Neapoli. Ti ho označují za „zrádce."

„Neapoli jsem odevzdal všechno. Pak jsem ale začínal mít pochyby a cítil jsem, že moje působení tam je u konce. Dostal jsem nějaké nabídky a rozhodl jsem se odejít do zahraničí, než abych šel do jiného italského klubu. Pak jsem zažil skvělou zkušenost v Premier League, jenže jsem začal cítit, že z profesních i osobních důvodů bych se měl vrátit do Itálie," vysvětloval Sarri citlivou záležitost.

„Juventus je momentálně nejlepší klub v Itálii a nabídl mi možnost se vrátit," pochvaloval si na tiskové konferenci nástupce trenéra Massimiliana Allegriho.

Nijak netajil, že velkým lákadlem je pro něj také vést jednoho nejlepší fotbalistů světa Cristiana Ronalda.

„Už jsem trénoval hodně dobrých hráčů, ale koučovat jeho bude dalším krokem vpřed. Rád bych mu pomohl pokořovat další rekordy," vzkázal na dálku hvězdnému CR7.

Italské novináře také zajímalo, zda bude na zápasech preferovat oblek či raději oblíbené tepláky. „Obleku a kravatě bych se na hřišti raději vyhnul. V mém věku je však hlavně důležité, aby mě tam neposlali nahého," vtipkoval.