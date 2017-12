AC Milán uspěl v pohárovém derby proti Interu i s třetím gólmanem

Starší bratr týmové jedničky Gianluigiho Donnarummy si odbyl premiéru v dresu "Rossoneri" poté, co se jeho sourozenec zranil ve středu ráno a čtyřicetiletý náhradní gólman Marco Storari si ublížil při rozcvičce před zápasem.

Trenér Gennaro Gattuso, který před měsícem vystřídal na lavičce AC Vincenza Montellu, oslavil v sedmém zápase teprve třetí výhru. V semifinále poháru narazí jeho tým na Lazio Řím.

Oba týmy promarnily velké šance, uspěl až střídající Cutrone, který zužitkoval Susovu přihrávku do vápna a nikým nehlídaný rozhodl. Za následnou divokou oslavu se stažením dresu dostal žlutou kartu.

"Je to jako včera, co jsem hrál za juniorku derby a slavil takhle, ale zažít to na San Siru je něco neuvěřitelného," rozplýval se mladý útočník. "Tohle jsme potřebovali, derby není obyčejný zápas. Užijeme si to a od zítřka budeme myslet na další utkání v lize proti Fiorentině," uvedl.

Fotbalisté AC jsou v Serii A až jedenáctí o 16 bodů za třetím Interem. Poslední dva ligové zápasy oba milánští rivalové prohráli.