Nainggolan přijde kvůli silvestrovskému řádění o zápas s Bergamem

Belgický fotbalista Radja Nainggolan byl vyřazen z kádru AS Řím pro sobotní utkání italské ligy s Bergamem. Spoluhráč českého útočníka Patrika Schicka byl potrestán za to, že po silvestrovském večírku zveřejnil video, na kterém popíjel alkohol, kouřil cigarety a nadával.

Radja Nainggolan (vpravo) z AS Řím a Miralem Pjanič z Juventusu.

"Klub má jasná pravidla a já s nimi souhlasím. Hráči se musí podle toho chovat. Něco takového je nepřijatelné, a kdo jen trochu poruší pravidla, musí být potrestán. Tohle prostě nebudeme tolerovat, takže Radja v sobotu hrát nebude," prohlásil trenér Eusebio Di Francesco na tiskové konferenci.

Nainggolan zveřejnil video na sociální síti instagram a nepomohla mu ani následná omluva. "Kdyby to video někdo ukradl a pak ho zveřejnil, bylo by to taky špatné, ale dát ho tam sám je horší," uvedl Di Francesco. "Sociální sítě byste měli využívat pro kontakt s přáteli nebo abyste šli lidem dobrým příkladem," dodal kouč.