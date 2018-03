Útočník Interu Icardi přispěl čtyřmi góly k demolici Sampdorie

Útočník Mauro Icardi přispěl čtyřmi góly k vítězství fotbalistů Interu Milán v 29. kole italské ligy 5:0 na hřišti Sampdorie Janov. Pětadvacetiletý Argentinec tím dosáhl na metu 100 soutěžních branek v dresu Nerazzurri, k čemuž mu stačilo 172 zápasů. AS Řím zvítězil v Crotone 2:0 a upevnil si třetí místo v tabulce. Útočník AS Patrik Schick ani stoper Crotone Stefan Simič do zápasu nezasáhli.