Lazio a Inter nezaváhaly, Udine prohrálo pojedenácté v řadě

Fotbalisté Lazia Řím porazili v italské lize Sampdorii 4:0 a v tabulce dotáhli městského rivala AS. Zvítězil také Inter Milán 2:1 na hřišti Chieva. Naopak do stále větší krize upadá Udine, jež ztratilo vedení s Crotone a po jedenácté v řadě prohrálo. Antonín Barák za poražené odehrál celé utkání, Jakub Jankto naskočil do hry v 62. minutě.