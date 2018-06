Tvrdík v dopise Paskovi zkritizoval Buchu i agenturu Sport Invest

Slavia talentovanému odchovanci Buchovi nedovolila zanést do smlouvy výstupní klauzuli ve výši 1,5 milionu eur (asi 39 milionů korun). Poté, co dvacetiletý hráč odmítl prodloužit kontrakt, byl přeřazen do juniorky. S A-týmem poté odmítl odcestovat na soustředění.

Tvrdík se na společném jednání dozvěděl, že Bucha ztratil důvěru v trenérský štáb Slavie v čele s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským, především kvůli nedostatečné komunikaci a nedostatku příležitostí v zápasech minulé sezóny.

"Všichni relevantní představitelé sportovního úseku klubu hráčovy důvody chápou jako zcela nepravdivé a zástupné," napsal Tvrdík v dopise zveřejněném na slávistickém webu.

"Kromě plně standardní komunikace mezi hráčem a trenérským týmem Jindřich Trpišovský hráče také v řadě případů vozil osobně domů, protože mají bydliště v blízkém sousedství," doplnil bývalý ministr obrany.

Tvrdík také uvedl, že Slavia u hráčů A-mužstva nebude akceptovat výstupní doložky a zopakoval, že klub s čínskými vlastníky nebude s agenturou Sport Invest spolupracovat na nových případech. "Její jednání opakovaně klub poškodilo," podotkl devětačtyřicetiletý funkcionář.