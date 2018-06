Sparta remizovala s Holoubkem. Nasadila novou posilu, další hledá v zahraničí. Plzeň vyhrála

Za Spartu poprvé nastoupila nejnovější posila stoper Uroš Radakovič, který odehrál oba poločasy. Pátý celek uplynulé sezóny české ligy byl v duelu s šestým týmem slovenské nejvyšší soutěže aktivnější, ale do vyložených šancí se dostával těžko.

"Do utkání jsme šli z velké únavy, začátek přípravy byl hodně náročný. V mistrovských zápasech také budeme potřebovat řešit důležité situace až v 90. minutě. Radakovič již odehrál poločas za Olomouc a vzhledem k absenci Štetiny jsme se domluvili, že zvládne celé utkání. Má jednoduchou rozehrávku a hraje bez chyb, věřím, že nám pomůže," hodnotí trenér Pavel Hapal.

Sparta usiluje o příchod slovenského záložníka Matúše Bera z tureckého Trabzonsporu. A stále hledá pravého obránce, protože Zahustel i Wiesner mají zdravotní problémy. "Koukáme se spíš do zahraničí. Ale třeba dojde k překvapení," naznačuje kouč, že jednání stále pokračují.

Místo v kádru si naopak nejspíš neudrží navrátilec Mandjeck, jehož trenér chtěl na začátku léta vidět v akci. "Po zápase mi říkal, že má zase nějaký menší problém. Není v optimální kondici, což ukázaly i testy," říká Hapal.

Viktorka nezaváhala

Plzeň se dostala do vedení už ve třetí minutě, kdy samostatný únik zakončil přízemní střelou do sítě nejlepší střelec minulé ligové sezóny Michael Krmenčík. Pojistku přidal v polovině druhé půle Aleš Čermák. Míč do branky dorazil poté, co Marek Bakoš trefil z přímého kopu tyč. Na druhé straně sokolovský Voleský napálil jen brankovou konstrukci.

"Po dovolené máme nějakou zátěž, kvalita soupeřů by měla gradovat hlavně na soustředění, ale už i tady hrajeme s druholigovými mančafty, které mají svoji kvalitu. Mužstva z divize nás tolik neprověřila, ale dnes to bylo mnohem těžší. Řekl bych, že zápas byl vyrovnaný. Sokolov hrál velmi sympaticky," řekl pro klubový web trenér Viktorie Pavel Vrba.

"Nulu jsme udrželi, ale na rozdíl od jiných zápasů měl Sokolov dvě tři gólovky, kdy nám mohl dát gól. Jsem rád, že góly nedostáváme, ale nebudu tvrdit, že je to bezchybné," dodal bývalý kouč české reprezentace.

Další přípravný duel sehraje Plzeň o víkendu proti rovněž druholigovým Českým Budějovicím a pak už ji čeká soustředění v Rakousku. "Hráčů nám kvůli zdravotním problémům chybí víc, nevím, co bude s Chorým po dnešku. Není to optimální, ale Hubník s Hájkem už by měli být s Budějovicemi k dispozici. Postupně se to uzdravuje. My s tím počítali, protože někteří byli marodi na konci sezóny," dodal Vrba.