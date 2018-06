Záložník Matějovský podepsal novou roční smlouvu s Boleslaví

Bývalý reprezentační záložník Marek Matějovský bude i nadále nastupovat za Mladou Boleslav. Šestatřicetiletý fotbalista podepsal s klubem smlouvu do konce června 2019. Středočeský celek o dohodě informoval na svých internetových stránkách.

"Jeho výkony v závěru minulé sezóny ukázaly, že má pro Boleslav stále velký přínos. A protože v současnosti mužstvo přebudováváme a omlazujeme, bude dobře, když v jeho středu budeme mít zkušeného hráče, který nám s tím pomůže," uvedl trenér Jozef Weber.

Matějovský si v Boleslavi poprvé vyzkoušel nejvyšší soutěž. Poté zamířil do Jablonce a s Readingem si zahrál i v Premier League. Z Anglie se vrátil v roce 2010 do Sparty, se kterou získal v ročníku 2013/2014 double za titul a pohárový triumf. Do Boleslavi se vrátil před dvěma lety.

Za středočeský tým zatím odehrál 129 zápasů, celkem jich má v nejvyšší české soutěži na kontě 285 s bilancí jedenácti branek. Za reprezentaci Matějovský nastoupil patnáctkrát a dal jeden gól.