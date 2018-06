Prioritou je pro mě zdraví, říká zraněný teplický kanonýr Vaněček

David Vaněček vstřelil v minulém ligovém ročníku deset gólů. „Pro mě je to dobrá bilance, bohužel pro tým sezóna tak úspěšná nebyla. Na jaře jsme získali jen jedenáct bodů," uvažoval nejlepší teplický střelec.

„Do přípravy jsem ještě nezasáhl z toho důvodu, že nejsem zdravotně v pořádku. Zlobí mě přetížený úpon, mohu sice běhat, ale tíží mě problémy se změnou směru," vysvětlil příčiny dosavadní absence.

„V Teplicích mám ještě půl roku smlouvu a jsem tudíž jejich hráčem. Je proto reálné, že se v jejich dresu vrátím na hřiště. Hlavně chci být stoprocentně zdravý. To je pro mě priorita," podotkl Vaněček.

Záložník Jan Vošahlík je mimo hru už od 10. března. „Zranil jsem se ve třetí minutě zápasu se Zlínem. Přetrhl jsem si křížový vaz a od té doby mám dlouhou pauzu," pokrčil rameny.

„Ale začínám pomalu běhat a v polovině září bych se chtěl vrátit na trávník. Uvidíme, jak to půjde dál. Stejné zranění prodělal Jakub Hora a chyběl devět měsíců. Rád bych to stihl dříve," přál si záložník.

Stoper Michal Jeřábek si z krátkodobé absence hlavu nedělá. „Sešlo se to tak, že po náročném úvodu přípravy přišly drobné zdravotní problémy. To k tomu patří. Hrál jsem proti Táborsku, proti Ústí už ne. Tahá mě sval. Věřím, že návrat je otázkou několika dní. Byl bych rád na hřišti, ale ještě zbývá nějaký čas do začátku ligy. A snad budeme dobře připraveni na sezónu," zamyslel se střední obránce.

Tepličtí jdou do nového ročníku s velkým odhodláním. „Předloni jsme byli pátí, loni ve středu tabulky. Liga je vyrovnaná a kdokoliv může překvapit. Uvidíme, co přinese nový model s větším počtem zápasů. A jestli budou lidi chodit na fotbal v polovině prosince a v polovině února. Snad ale bude nadstavba v soutěži ku prospěchu věci," přemítal Jeřábek.