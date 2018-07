V Karviné jsem zažil pěkné věci a teď chci pomoci Teplicím, říká stoper Hošek

Jak se ohlížíte za svým působením v Karviné?

Za dobu, co jsem tam hrál, se stala v Karviné spousta pěkných věcí. Zažil jsem nejprve postup z druhé do první ligy. Potom dvě sezóny v nejvyšší soutěži. Jelikož jsme se pokaždé udrželi, musím to hodnotit jen kladně.

Hektický jarní závěr, kdy jste si vybojovali záchranu výhrou v Jihlavě, asi jen tak z hlavy nevymažete, co?

Samozřejmě. Museli jsme tam uspět a jsem rád, že jsem byl součástí mužstva. Brali jsme to jako týmovou záležitost, což se podařilo.

Jak se vám líbilo v Karviné po mimofotbalové stránce?

Nemohu říci na Karvinou jako město a ani na region špatné slovo. Se ženou a dcerou jsme si tam zvykli. Mám rád místa, kde mohu být déle než rok, a to se naplnilo.

Nepřemlouvalo vás vedení tamního klubu, abyste zůstal?

Vedli jsme nějaká jednání, ale s rodinou jsme se dohodli, že zkusím něco jiného. Tedy návrat do Teplic.

Jste dál v kontaktu s bývalými spoluhráči?

Dva a půl roku se nedá vymazat. Volám si a píšu s klukama, třeba s Honzou Moravcem.

Co jste už stihl v Teplicích?

První přípravný zápas s Táborskem. Momentálně ale doléčuji lehčí zranění se svalem. Nebylo by dobré riskovat. Zdraví je přednější. V Teplicích jinak probíhá klasická příprava v českých podmínkách. Je potřeba všechno odmakat a těšíme se na ligu.

Cítíte se na základní sestavu?

Do stoperské dvojice je nás víc adeptů - kromě mě i Jeřábek, Čmovš, Král a hrát tam může i Ljevakovič. Trenér má povícero možností. Hlavně si přeji, aby se dařilo mužstvu, a jak to bude s mojí herní vytížeností, se ukáže až v dalších týdnech. Teplické kluky ze střední a starší hráčské generace znám všechny, s mladými jsem se znal od vidění. Teď jsme jeden tým.