„Džeka“ Liberec poslal pryč, góly čeká od Pázlera: Kdybych nepřestoupil teď, tak už asi nikdy

„Chci se prosadit více," připouští rodák z Náchoda, který v uplynulé sezóně ve druhé lize za Hradec Králové nasázel úctyhodných 21 gólů. To je mimochodem nejvíce od ročníku 1999/2000, kdy Vladimír Malár stanovil rekord druhé ligy v počtu 24 branek.

„Byla to moje asi nejlepší sezóna v kariéře, takže jsem si říkal, že jestli nepřestoupím teď, tak už asi nikdy," prozrazuje útočník. Mimo severočeský tým o něj usiloval například Baník Ostrava.

„Nějaký zájem tam ještě byl, ovšem Liberec byl nejrychlejší," říká. Slovan za něj zaplatil výstupní klauzuli a k tomu přidal do útoku Brazilce Wesleyho da Silvu.

„První liga je o level výš, bude to mnohem těžší než druhá, která je o trochu více bojovnější, v první je to spíše o taktice a je mnohem těžší se tam prosadit," dobře ví Pázler. Je odchovanec Slavie, fotbalově vyrůstal třeba se současným kapitánem Dukly Markem Hanouskem, za sešívané však v první lize nastoupil jen jednou. Jinak oblékal dres Dukly, Jablonce a Hradce Králové.

„Jak jsem přestoupil z Dukly do Jablonce (2012) a odešel pan Kotal, tak jsem tam už toho tolik neodehrál a nebyl tak vytížený. Byl jsem potom rád, že jsem mohl pravidelně nastupovat v Hradci. Ve druhé lize jsme hráli o přední místa, bylo to dobré. Sice jsem jako každý chtěl hrát první ligu, ale byl jsem rád, že můžu hrát za Hradec," vykládá bývalý mládežnický reprezentant.

Teď je v ideálním fotbalovém věku, proto cítil, že ve 27 letech je nejvyšší čas na to ještě první ligu zkusit. „Přesně tak. Potom by to bylo mnohem těžší. Chci se o sestavu poprat a hrát co nejlépe," sděluje Pázler. Je jedním z těch, jehož zásahy by pod Ještědem měly nahradit góly Matěje Pulkraba, neboť nejlepší střelec modrobílých se po sezóně vrátil z hostování do Sparty.

„Čekám od něj góly. Uvědomuji, že je dával ve druhé lize a teď musí potvrdit, že je umí střílet i v první. Nebude to mít lehké, ale já mu věřím. Myslím, že charakterově je na tom tak dobře a je tak motivovaný, že to dokáže. Když bude alespoň z poloviny předvádět to, co ve druhé lize, budu s ním spokojený," prozrazuje trenér Liberce Zsolt Hornyák, jenž je momentálně s týmem na herním soustředění v Rakousku.

„Nějaké góly jsem minulou sezónu dal, takže se ode mě budou očekávat i v Liberci. Od toho jsem útočník. Když asi nedám tři zápasy po sobě gól, tak to bude špatný, ale nechci na to myslet, chci v Liberci odvádět maximum," povídá.

Pázler byl na libereckém seznamu vytipovaných posil až variantou číslo dvě. U Nisy si hodně slibovali od vyhlédnutého útočníka z Bosny a Hercegoviny, který měl být podobným typem jako Edin Džeko.

„Byl tady, ale byl totálně nepřipravený, aby mužstvo posilnil, což se po prvním tréninku ukázalo. Nechtěli jsme do mužstva hráče, který by se ještě půl roku musel připravovat, aby byl schopný podávat stabilní výkony. Bylo to pro mě obrovské zklamání," uzavírá Hornyák.