Liberec získal mládežnického reprezentanta

"Vše se seběhlo strašně rychle, je to pro mě veliká výzva. Je to přeci jenom první liga, takže velký skok. Bude se mi stýskat po rodině, ale to k fotbalu patří, nebojím se toho," uvedl pro liberecký web Fukala, který se připojí k týmu na soustředění v Rakousku.

Fukala v uplynulé sezoně druhé ligy naskočil do 12 zápasů. Na svém kontě měl také tři starty za reprezentaci do 18 let.